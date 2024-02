Quanti minigiochi ha Final Fantasy VII Rebirth? Moltissimi

Square Enix sta per rilasciare il suo Final Fantasy VII Rebirth, un gioco che promette di essere molto più ricco del predecessore, anche lato minigiochi.

L'avventura di Cloud e soci che vivremo nel gioco completo (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti ricca di attività collaterali.

Già nella demo, infatti, in molti sembra abbiano passato la maggior parte del tempo suonando il pianoforte, che è proprio uno dei minigiochi presenti.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, Square ha spiegato quanti saranno pressappoco i minigiochi presenti in Rebirth.

In una recente intervista con Rolling Stone, Naoki Hamaguchi ha rivelato che Final Fantasy VII Rebirth ha quasi 30 minigiochi sparsi per tutta la durata del gioco.

Secondo Hamaguchi, alcuni di questi sono ricorrenti, altri si trovano in determinate regioni dell'ambientazione open world del gioco e altri ancora sono esclusivi di specifiche missioni o attività.

«Abbiamo incluso quasi 30 minigiochi in questo titolo», ha dichiarato. «Alcuni possono essere minigiochi che possono essere giocati nel corso dell'intero gioco, altri possono essere giochi unici, specifici per una determinata missione».

«Altri ancora possono essere giochi che si possono giocare in una particolare regione della mappa del mondo. Quindi, c'è una varietà di minigiochi che include e per questi, come Queen's Blood, che sono destinati ai giocatori per giocare durante l'intero gioco».

È interessante notare che Hamaguchi ha anche rivelato ulteriori dettagli su Queen's Blood in particolare, rivelando che non si tratta solo di un'attività di gioco completa per la raccolta di carte e le battaglie, ma del fulcro di un'intera quest opzionale guidata dalla narrazione.

Queen's Blood e la serie di minigiochi del gioco in generale sono stati alcuni dei tanti aspetti che abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Final Fantasy VII Rebirth, a cui abbiamo assegnato un punteggio di 8.9/10.

Pianoforte a parte e in vista dell'uscita ufficiale prevista per il 29 febbraio, il "guru" di Final Fantasy VII Tetsuya Nomura è a quanto pare "nervoso" per le reazioni dei fan al finale di Rebirth rispetto a quello del precedente Remake.