Quando esce Ghost of Yotei? Molto presto, a quanto pare

L'attesa per Ghost of Yotei, l'atteso sequel di Ghost of Tsushima, potrebbe essere più breve di quanto inizialmente previsto.

Mentre PlayStation e Sucker Punch Productions mantengono il riserbo sulla data di lancio esatta, limitandosi a confermare un generico 2025 come finestra d'uscita, nuove indiscrezioni suggeriscono che i fan potrebbero immergersi nel nuovo capitolo della saga già nella stagione estiva.

Un tempismo che richiamerebbe la strategia di lancio dell'originale Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon), arrivato sul mercato nel pieno dell'estate 2020, segnando l'inizio di una nuova promettente proprietà intellettuale per Sony.

Le voci provengono principalmente dall'utente di X (ex Twitter) noto come Detective Seeds, una fonte che nel panorama dei leak ha costruito una certa reputazione, sebbene con risultati alterni in termini di affidabilità.

Secondo quanto riportato dall'insider, il team di sviluppo starebbe puntando a un lancio collocato tra la metà e la fine di luglio, una finestra temporale che ricorda da vicino il debutto del predecessore, avvenuto precisamente il 17 luglio 2020.

La questione però si complica alla luce di informazioni contrastanti. «Per chiarezza, ci sono due persone che stanno fornendo informazioni», spiega l'insider.

«Una ha indicato un periodo tra metà e fine agosto ma ha commesso qualche errore in passato, mentre l'altra ha parlato di metà-fine luglio ed è stata sempre precisa nelle sue informazioni. La mia ipotesi è che la verità si trovi da qualche parte nel mezzo.»

Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, possiamo trarre due conclusioni significative. In primo luogo, l'annuncio ufficiale della data dovrebbe essere imminente, considerando che luglio non è poi così lontano.

In secondo luogo, PlayStation sembrerebbe intenzionata a proseguire con la tendenza, sempre più marcata negli ultimi anni, di adottare campagne promozionali relativamente brevi ma intense per i suoi titoli di punta.

Al momento della stesura di questo articolo, né PlayStation né Sucker Punch Productions hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo queste indiscrezioni, mantenendo il riserbo che tipicamente caratterizza i grandi publisher in presenza di leak o speculazioni (nonostante qualche info ufficiale sia emersa proprio in queste ore).

Ghost of Yotei è in ogni caso attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Il gioco rappresenta un importante tassello nella strategia di Sony per il 2025, in un anno che vedrà la divisione gaming del colosso giapponese impegnata anche nel lancio di Death Stranding 2.