PlayStation svela i primi dettagli sul gameplay di Ghost of Yotei

Dopo l'annuncio ufficiale arrivato lo scorso settembre, Sony non ci ha svelato molti altri dettagli riguardanti Ghost of Yotei, nuovo capitolo della saga creata da Sucker Punch.

Il secondo episodio sarà ambientato ben 300 anni dopo Ghost of Tsushima (che trovate invece su Amazon), motivo per il quale non potremo aspettarci di rivedere Jin Sakai, a meno che non venga realizzata qualche scena flashback per contestualizzare gli eventi della storia.

Ma se eravate in attesa di saperne di più, sarete felici di sapere che PlayStation ha appena aggiornato la pagina ufficiale dedicata a Ghost of Yotei, fornendo ai giocatori informazioni aggiuntive su cosa aspettarsi a livello di gameplay e trama (via DualShockers).

Sucker Punch ci conferma che la nuova protagonista Atsu potrà utilizzare nuove armi, tra le quali troviamo ōdachi, kusarigama e anche le doppie katane: un'opzione particolarmente richiesta da chi aveva giocato il primo Ghost of Tsushima.

Ovviamente gli sviluppatori ribadiscono anche che saranno introdotte nuove meccaniche e miglioramenti al gameplay, anche se penso di poter dire che davamo per scontato questi aspetti.

La pagina ufficiale ci svela anche una sinossi di quella che sarà la trama di Ghost of Yotei, che vi riproporremo qui di seguito:

«300 anni dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, una nuova guerriera, Atsu, risorge dalle ceneri della sua fattoria. Animata da rabbia e determinazione, Atsu darà la caccia ai responsabili della morte della sua famiglia per compiere la sua vendetta. Ogni lavoro o taglia in cui s’imbatterà nel suo viaggio, rappresenterà un’occasione per racimolare un po’ di denaro. Ma il modo in cui combatte, sopravvive e alimenta la leggenda dello Spettro, dipende tutto da te».

La pagina ufficiale ci conferma inoltre che Ghost of Yotei uscirà nel 2025, come era del resto già stato anticipato in più occasioni, anche se attualmente non abbiamo ancora una data ufficiale vera e propria.

Vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questo nuovo capitolo: nel frattempo, ricordiamo che tra le novità già annunciate ci sarà un open world meno ripetitivo.