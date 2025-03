In attesa di Death Stranding 2, l'artbook ufficiale sta arrivando

Se avete amato le immagini del primo Death Stranding e siete già rimasti conquistati dal meraviglioso ultimo trailer del secondo capitolo, Kojima Productions ha una notizia che potrebbe rendervi molto felici.

Lo studio ha infatti annunciato pochi istanti fa sui propri canali social di aver rinnovato la partnership con Titan Books, gli autori dell'artbook "The Art of Death Stranding": un lavoro che includeva non solo numerose concept art, ma anche artwork inediti dell'artista Yoji Shinkawa (potete recuperarlo su Amazon, se interessati).

Questo significa che anche Death Stranding 2 avrà un artbook ufficiale, annunciato prima ancora che il gioco sia effettivamente disponibile: il nuovo lavoro si chiamerà "The Art of Death Stranding 2: On The Beach" e sarà disponibile a partire da questo autunno.

Al momento abbiamo pochissimi dettagli su cosa aspettarci, ma Kojima Productions ci promette che sarà «un sequel visivamente sbalorditivo» dell'artbook di successo, ovviamente dedicato questa volta al secondo capitolo della saga videoludica.

Le informazioni sono talmente scarse da non avere neanche un'immagine ufficiale della copertina: l'annuncio è stato infatti accompagnato da una cover temporanea con il logo del gioco, in attesa che venga svelata quella definitiva.

Considerando tuttavia che l'uscita è già prevista per questo autunno — escludendo eventuali rinvii, che per il primo artbook ci sono stati — è plausibile immaginare che già nelle prossime ore possano arrivare ulteriori novità ufficiali.

Vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi ricordiamo che Death Stranding 2 avrà anche una Collector's Edition decisamente strana.