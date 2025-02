Avowed potrebbe essere un po' "rotto" al lancio

Negli ultimi mesi, Avowed ha sicuramente guadagnato parecchia visibilità, a fronte del lancio ormai prossimo.

Il gioco, che sarà su Game Pass al day one (trovate offerte per l'abbonamento su Amazon), ha dalla sua un discreto carico di responsabilità.

Del resto, sappiamo che Obsidian sta puntando al target dei 30 fps per il suo Avowed su console Xbox, perché i 60 fps dal suo punto di vista non sono così fondamentali.

Tuttavia, insieme alla buona notizia arriva anche una previsione meno entusiasmante: Avowed sarà pieno di "jank", ossia problemi tecnici più o meno seri.

Carrie Patel - director del gioco - ha ammesso apertamente che i giocatori dovranno aspettarsi bug e una certa instabilità al lancio, in perfetto stile Obsidian.

Chi ha giocato titoli come Fallout: New Vegas, The Outer Worlds o South Park: The Stick of Truth sa bene che i giochi di Obsidian hanno sempre avuto una doppia anima: da un lato una scrittura eccellente e un mondo di gioco coinvolgente, dall’altro un comparto tecnico spesso traballante. E Avowed non farà eccezione.

Durante un'intervista al podcast MinnMax (via The Gamer), Patel ha giustificato la presenza di questi problemi parlando di "jank necessario", ovvero di quella imperfezione inevitabile quando si tenta di creare qualcosa di divertente e ambizioso.

Insomma, se volete un gioco perfettamente rifinito, Avowed potrebbe non essere il titolo giusto per voi.

Ormai è quasi un marchio di fabbrica: compri un gioco Obsidian, sai che avrai una grande storia, ma anche qualche bug di troppo. La differenza è che una volta il "jank" era tollerato perché accompagnato da idee straordinarie e sistemi di gioco profondi.

Ma nel 2025, con giochi sempre più rifiniti e ottimizzati al lancio, questa scusa regge ancora? Il rischio è che l’industria dei videogiochi continui a normalizzare prodotti tecnicamente grezzi, confidando nella pazienza dei giocatori.

Certo, Avowed potrebbe essere un’esperienza fantastica, ma se anche stavolta il "jank" supererà il limite della sopportazione, Obsidian dovrà smettere di nascondersi dietro il fascino della "creatività imperfetta".

Perché un buon gioco può essere anche un po' grezzo, ma un gioco rotto resta solo... rotto. Questo, considerando poi che giochi come Kingdom Come Deliverance 2 (che ho recensito qui) escono fuori pressoché perfetti e con un budget relativamente piccolo.