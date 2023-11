Quali sono le esclusive PlayStation più finite dai fan? Ecco la classifica

Le esclusive PlayStation sono da sempre uno dei motivi principali che spinge i fan ad acquistare le console di casa Sony, in particolar modo quelle prodotte da studi first-party: queste produzioni tripla-A sono davvero in grado di spingere le vendite di una console, entrando nel cuore degli appassionati.

Abbiamo del resto già visto lo strapotere delle esclusive con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), che è già diventato una delle più grandi hit di sempre in casa PlayStation. Un risultato decisamente impressionante, se si considera che è uscito solo su PS5.

Ma mettendo da parte per un attimo le vendite complessive, quali sono effettivamente le esclusive PlayStation più completate dagli utenti? Quali sono, in sostanza, quei giochi principali per i quali i fan sono arrivati a vedere il finale del gioco?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di proporvi un'interessante classifica di Game Rant, che ci mostra la percentuale di completamento delle principali esclusive PS5 e PS4.

Tenete però conto che la classifica è aggiornata allo scorso 28 luglio, dunque i numeri di Marvel's Spider-Man 2 non sono ancora stati tenuti in considerazione.

PS5 e PS4: le esclusive più completate

The Last of Us: Part II (57.9%) Marvel's Spider-Man (49.2%) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (48.1%) God of War (47.2%) God of War Ragnarok (45.3%) Ratchet & Clank: Rift Apart (42.3%) Ghost of Tsushima (40%) The Last of Us (39%) Uncharted 4: Fine di un ladro (37.8%) Final Fantasy VII Remake (35.3%) Horizon Zero Dawn (32.3%) Horizon Forbidden West (30.5%)

Sappiamo bene che nell'era moderna del gaming è diventato sempre più difficile vedere i fan arrivare alla fine di un videogioco, soprattutto quando particolarmente longevo: per questo motivo fa indubbiamente notizia il primo posto di The Last of Us Part II, unica tra le esclusive selezionate ad aver sorpassato il 50%.

La serie che si è avvicinata maggiormente a questo traguardo è Spider-Man: le avventure coinvolgenti di Insomniac dedicate all'Uomo Ragno hanno conquistato una gran parte dei fan, toccando quasi il 50% delle conclusioni.

Anche la serie God of War presenta numeri molto rispettabili, confermando l'eccellente qualità di gameplay e storia proposta da Santa Monica.

La saga di Horizon e il remake di Final Fantasy VII presentano invece i numeri più bassi di questa graduatoria: ciò è probabilmente dovuto alla loro longevità, che potrebbe aver scoraggiato diversi utenti dal portare a termine l'avventura.

In ogni caso, questa classifica ci conferma ancora una volta che i fan PlayStation apprezzano in particolar modo avventure single player con una buona narrazione: un aspetto di cui Sony dovrà tenere conto, alla luce della crisi sul suo futuro live service.

Gli ultimi report ufficiali hanno anche testimoniato un cambiamento importante nelle abitudini dei giocatori: c'è stato un incredibile crollo delle vendite fisiche, ormai arrivato al 4% nell'ultimo trimestre.