Quali giochi vedremo all'Xbox Games Showcase? Ecco 5 teorie

L'attesa cresce per l'Xbox Games Showcase 2025, ufficialmente fissato per l'8 giugno, mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui titoli che potrebbero essere presentati durante l'evento.

Secondo quanto riportato dallo YouTuber eXtas1s, che cita una fonte anonima vicina a Microsoft, l'evento potrebbe non riservare grandi sorprese, ma piuttosto confermare alcuni dei progetti già ampiamente vociferati nel settore.

La lista dei possibili annunci include sia sequel attesi che remake di classici, in un mix che sembra puntare sulla continuità più che sull'innovazione radicale.

Tra i titoli che, secondo eXtas1s, troveranno spazio durante la presentazione, figurano nomi di peso come Ninja Gaiden 4 e la tanto attesa Gears of War Collection (il primo storico capitolo lo trovate su Amazon).

Ma le indiscrezioni non si fermano qui: il leaker menziona anche un possibile remake di Persona 4, un seguito per Minecraft Dungeons e - con maggiore cautela - persino notizie sul tanto atteso Hollow Knight: Silksong, titolo che lo stesso informatore definisce molto difficile da prevedere.

La fonte avrebbe dichiarato esplicitamente che «non sarà un evento con grandi sorprese», una frase che lo YouTuber ha riportato testualmente, pur riconoscendone la natura interpretativa. «Vi riporto alla lettera ciò che mi è stato detto», ha spiegato eXtas1s nel suo video, lasciando intendere che Microsoft potrebbe puntare più sulla concretezza che sull'effetto "wow".

Alcuni titoli sembrano già certi per l'evento di giugno. Sappiamo che The Outer Worlds 2 riceverà un Direct subito dopo lo showcase principale.

È inoltre altamente probabile che Tony Hawk's Pro Skater 3+4, il nuovo Fable e Gears of War: E-Day otterranno il loro spazio durante la presentazione, anche se la maggior parte del programma resta avvolta nel mistero.

Mancano solo un paio di mesi all'appuntamento e, pur con tutte le cautele del caso per informazioni non ufficiali, l'hype tra i fan Xbox continua a crescere.

Che si tratti di un evento ricco di conferme più che di sorprese, come suggerisce eXtas1s, o che Microsoft abbia in serbo qualche annuncio inaspettato, l'appuntamento dell'8 giugno rappresenta comunque uno dei momenti più attesi dell'anno per l'ecosistema Xbox e per l'industria in generale.

Restando in tema, Xbox ci ha di recente invitato a scoprire in un evento di anteprima 5 perle indie in arrivo su console tramite ID@Xbox: ecco di che stiamo parlando.