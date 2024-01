Quale sarà lo "Skyrim" di Switch 2? I fan hanno un'idea

Nintendo Switch 2 non si è ancora mostrata al mondo, sebbene ciò non ha impedito ai fan di parlare dei giochi che vedremo sulla nuova piattaforma.

Il successore della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è sicuramente in lavorazione, ma al momento in cui scriviamo non vi è nulla di ufficiale.

Vero però che da poco sono circolate altre indiscrezioni su Switch 2 e sulle sue capacità confrontate a quelle di PS5 e Xbox Series X|S.

Ora, dopo che secondo alcuni la trilogia di Bayonetta sarà pubblicata su Nintendo Switch 2, i fan si sono dati appuntamento su ResetEra per discutere quale gioco per Switch 2 rappresenterà il "momento Skyrim" dell'annuncio originale della prima Nintendo Switch.

In altre parole, ai fan è stato chiesto se vi è un gioco delle terze parti particolarmente noto e imponente che potrebbe fare la sua apparizione proprio su Switch 2, magari anche nel trailer di annuncio della nuova console.

I nominati nel sondaggio vedono al momento Grand Theft Auto V al 6.6%, Red Dead Redemption 2 al 12.1% e Baldur’s Gate 3 al 18.7%.

Seguono Elden Ring con 39.6%, Grand Theft Auto VI al 2.2% e ovviamente anche The Elder Scrolls V: Skyrim al 20.9%.

Il più papabile è quindi Elden Ring di FromSoftware, gioco che anche dal nostro punto di vista girerebbe benissimo su una Switch 2 (considerando anche che c'è chi lo ha fatto girare di recente su un 3DS).

Parlando ancora di giochi, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.

Ma non è tutto: sono in molti a chiedersi se l'atteso GTA 6 possa un giorno vedere la luce anche sulla prossima console Nintendo. A quanto pare è arrivata la risposta, e non piacerà ai fan Rockstar.