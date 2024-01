Potrebbe essere stato reso noto un gioco per Switch 2

Nintendo Switch 2 non si è ancora mostrata, sebbene a quanto pare sarebbe emerso il nome del primo gioco disponibile (o sarebbe meglio parlare di giochi).

La nuova versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è sicuramente in lavorazione.

Basti pensare che di recente sono circolate altre indiscrezioni su Switch 2 e sulle sue capacità confrontate a quelle di PS5 e Xbox Series X|S.

Come riportato anche da GamingBible, secondo diversi account sui social media, alcuni dei quali più affidabili di altri, la trilogia di Bayonetta sarà pubblicata su Nintendo Switch 2, con «miglioramenti visivi e prestazionali». Poco sotto, il tweet in questione.

Oltre alla cosiddetta Bayonetta Trilogy, tempo fa si è fatto accenno anche a un altro Metroid in 2D previsto nel corso del 2025, quindi sarà interessante vedere se tutto ciò troverà conferma nei prossimi mesi.

Lo stesso leaker ha anche reso noto che dovremmo sentire parlare concretamente della prossima Switch entro la fine dell'anno fiscale, sottolineando però anche che Nintendo cambia spesso i suoi piani e che quindi tutto ciò potrebbe non trovare alcuna conferma.

Ragion per cui, finché la Grande N non rivelerà console e giochi magari con un annuncio ad hoc, preferiamo rimanere moderati nelle nostre aspettative, come suggeriamo di fare anche a voi lettori.

In ogni caso, parlando ancora di giochi, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.

Ma non solo: ricordiamo che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è già espressa chiaramente.

Per concludere, l'atteso GTA 6 potrebbe vedere la luce anche sulla prossima console Nintendo? A quanto pare è arrivata una risposta, e non piacerà ai fan della Casa di Mario.