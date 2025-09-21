La WWE ha dato il via a una nuova era negli States con il debutto di Wrestlepalooza su ESPN, sancendo una partnership multimilionaria con il noto network. Ecco il resoconto di quanto accaduto durante il PLE andato in scena a Indianapolis.

Brock Lesnar batte John Cena

Niente da fare per John Cena, costretto a soccombere alla furia di Brock Lesnar. "The Beast" è riuscito a rialzarsi dopo 3 AA di fila e ha messo a segno ben 6 F5 per schienare il leader della Cenation, il tutto tra il silenzio ammutolito del pubblico di Indianapolis.

Mancano adesso soltanto 5 date nel Farewell Tour di Cena prima del suo ritiro ufficiale dalla WWE.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Bronson Reed & Bron Breakker battono Jey & Jimmy Uso

Una vera e propria carneficina quella messa in atto dai componenti della stable The Vision. Bron Breakker ha colpito entrambi gli Uso con una Spear contro un tavolo posizionato all'angolo e Bronson Reed ha messo a segno la patentata Tsunami. Cosa accadrà adesso?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Women's World Championship: Stephanie Vaquer batte Iyo Sky

Un adrenalinico match femminile che ha visto "La Primera" diventare la nuova campionessa. Primo titolo assoluto nel main roster per Stephanie Vaquer che si è portata a casa la vittoria grazie a uno spettacolare corkscrew moonsault.

Al termine dell'incontro stretta di mano e abbraccio, in segno di rispetto, tra le due contendenti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Mixed Tag Team Match: AJ Lee & CM Punk battono Becky Lynch & Seth Rollins

A 10 anni di distanza dal suo ultimo match in WWE, AJ Lee è sembrata più in forma che mai. Ed è stata proprio lei la decision maker del match grazie alla Black Widow ai danni di Becky Lynch, costretta alla resa.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Stephanie McMahon entra nella WWE Hall of Fame

The Undertaker, nelle vesti di American Badass, è comparso a sorpresa durante il PLE per un grande annuncio: Stephanie McMahon è la prima a essere introdotta nella WWE Hall of Fame del 2026 che si svolgerà durante il weekend di WrestleMania 42.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes batte Drew McIntyre

Il main event si è chiuso con la conferma titolata dell'American Nightmare Cody Rhodes. Problemi fisici alla gamba per Drew nel finale del match che gli hanno costato una potenziale vittoria.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dove vedere Wrestlepalooza in streaming

Se non siete riusciti a vederlo in diretta, il PLE WWE è disponibile come sempre on demand sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE