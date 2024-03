Qualcuno ha finito Baldur's Gate 3 usando solo... le torce

Uno degli aspetti che rende Baldur's Gate 3 così divertente da rigiocare più volte è l'incredibile profondità del gameplay, che consente ai giocatori più creativi di immaginare build normalmente impensabili, ma che con la giusta strategia possono rivelarsi sorprendentemente efficaci.

Se anche voi state cercando di compiere un'altra folle grande impresa per il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon), potrebbe interessarvi la build proposta dal content creator cRPG Bro, che ha completato la campagna utilizzando come armi soltanto... le torce.

Advertisement

Come ricorda PC Gamer, lo youtuber non è nuovo a esperienze di questo tipo: già in passato aveva infatti creato una build basata solamente sui salami, che oltre a essere una buona fonte di nutrimento per le scorte da campo possono essere impugnati come arma.

Ovviamente occorreranno i giusti preparativi per poter completare la campagna di Baldur's Gate 3 con le torce: tra questi, dovrete assicurarvi di poter accedere ai poteri del Paladino e del Druido sfruttando le multiclassi.

Con le giuste armature ed accessori, ben presto vi dimenticherete di avere in mano una torcia e farete a pezzi i nemici come se impugnaste uno spadone leggendario, infliggendo anche oltre 90 danni. Con l'unica differenza che potrete anche illuminare l'oscurità senza alcun problema.

Se volete cimentarvi anche voi in questa impresa, vi lasciamo al video realizzato da cRPG Bro qui di seguito con tutte le istruzioni dettagliate, anche in base ai livelli ottenuti nel corso della campagna di Baldur's Gate 3.

Lo youtuber fa notare che questa build è così potente da potervi fare completare anche la modalità Onore con ben pochi problemi. Se vi sentite abbastanza sicuri, potreste farci un pensierino per provare a sbloccare i leggendari dadi dorati.

Anche grazie a build assurde di questo tipo, Baldur's Gate 3 è riuscito a mantenere incredibili record di utenti attivi, risultando anche il gioco più giocato su Steam Deck durante lo scorso anno.

Larian Studios continua inoltre a tenere aggiornato il suo capolavoro per sistemare bug e approfondire in contemporanea i suoi personaggi. Anche se nel caso di Minthara l'ultimo update non è stato gradito da tutti i fan.