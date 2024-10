Qualcuno ha creato una sex doll 1:1 di Astarion, ovviamente

Baldur's Gate 3 è rimasto nel cuore di molti anche per via dei suoi grandi personaggi, ed è indubbio che Astarion sia stato uno dei personaggi più amati e celebrati dalla community.

Al punto che, qualcuno, ha creato una sex doll in scala 1:1 a lui dedicata.

La bambola personalizzata ha attirato anche l'attenzione di Swen Vincke, responsabile di Larian Studios, che ha condiviso la recensione di un cliente soddisfatto di una bambola personalizzata, ispirata proprio al personaggio di Astarion (tramite PC Gamer).

La recensione, originariamente postata su un sito per sex doll di nome Spartan Lover, esprime entusiasmo per i dettagli della bambola, pur con qualche riserva riguardo alla somiglianza del volto.

Il cliente in questione ha commentato con grande entusiasmo la qualità della bambola, dicendo che era «molto ben fatta» e che i dettagli erano «fenomenali».

Guardando anche le immagini, la figura della bambola risulta un po' più corpulenta e meno affilata rispetto ai tratti sottili e androgini che hanno reso affascinante Astarion.

Come se tutto questo non bastasse per rendere la situazione strana, è emerso che la bambola in questione costa circa $20mila. Essendo personalizzata, infatti, il lavoro per costruirla è stato più impegnativo del previsto.

Nel sito che ha venduto la sex doll di Astarion, infatti, ci sono alcuni prodotti che partono da "poco più" di $10mila, a cui si aggiungono le opzioni di personalizzazione.

Il vampiro di Baldur's Gate 3 è un personaggio che dovremmo relegare al passato, sebbene il suo attore non voglia abbandonarlo troppo presto. Forse, dopo la storia di questa sex doll, potrebbe cambiare idea. Oppure no, chissà.

Glielo potrete chiedere voi stessi, visto che Neil Newbon sarà tra gli attori ospiti alla prossima Milan Games Week: ecco i dettagli.

