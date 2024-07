Qualcuno aveva previsto il boss finale di Shadow of the Erdtree mesi fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler abbastanza pesanti sul finale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Il finale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stato una grande sorpresa per la community: Miquella ha riportato in vita Radahn nel fiore degli anni per contribuire a inaugurare l'Era della Compassione.

Tutti avevano previsto il ritorno di un vecchio boss - le teorie andavano da Godwyn a Malenia - ma nessuno aveva immaginato che sarebbe stato il Generale del Leone Rosso in persona... tranne un fan.

In un post su Instagram non correlato (via The Gamer), 18 settimane fa qualcuno ha infatti scritto: «Tutto divertente finché il boss più duro di Malenia non si rivelerà essere il primo Radahn».

A quanto pare, ci hanno preso in pieno: Radahn torna nel fiore degli anni e fa sembrare Malenia fin troppo "gentile".

Quando l'idea che Radahn sarebbe tornato come uno dei boss in Elden Ring: Shadow of the Erdtree, sono stati in molti ad essere piuttosto scettici della cosa.

«Il DLC non è nel passato, quindi non ha senso», ha risposto uno di loro. Un altro fan ha semplicemente detto: «Sarebbe una cosa da sfigati».

In effetti, non si viaggia nel tempo come in molte altre espansioni di FromSoftware, ma quello che non avevano considerato era il corpo senza vita di Mohg che veniva trascinato nella Terra dell'Ombra dove si sarebbe unito all'anima di Radahn, resuscitandolo per diventare il consorte di Miquella.

Ad ogni modo, complimenti ha chi è riuscito a predire il ritorno di Radahn, in un modo o nell'altro.

Parlando sempre di boss, una recente run di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha mostrato che Messmer può essere battuto in poco più di 26 minuti.