Qualcosa non va con il concerto PlayStation di Bologna: cancellato?

Sembra proprio che qualcosa sia andato storto per il PlayStation Concert, l'evento in giro per il mondo che avrebbe permesso agli appassionati di godersi dal vivo le colonne sonore più amate dei videogiochi di casa Sony.

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, infatti, anche i fan italiani erano stati ben felici di partecipare al tour, con una tappa che avrebbe toccato l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) l'11 maggio prossimo.

Tuttavia, negli scorsi giorni sono emerse delle e-mail che fanno capire che qualcosa non è andato per il verso giusto, ma non ci è dato sapere cosa: gli acquirenti dei biglietti hanno ricevuto messaggi che segnalavano l'annullamento dell'evento, e anche su Reddit ci sono appassionati di Svezia, Irlanda, Austria e Germania che segnalano cose simili – con addirittura alcuni dei partner organizzatori in questi Paesi che hanno rimosso del tutto l'evento dalla loro lista di impegni.

Se, ad esempio, andate sul sito ufficiale e premete sulla tappa di Bologna selezionando "acquista i biglietti", venite reindirizzati a un 404, con la pagina che è stata del tutto rimossa. Secondo TicketOne, invece, l'evento è semplicemente annullato, senza sé e senza ma.

Come dicevamo, ora come ora non è chiaro cosa sia successo: che ci sia stato un problema logistico, che si sia trattato di un numero di biglietti venduti più basso di quelli attesi al punto da annullare la data, o che ci sia stato il bisogno di spostare questi appuntamenti a date da destinarsi, sta di fatto che sta succedendo qualcosa.

Al momento, PlayStation non ha diffuso comunicazioni ufficiali, né sul sito del PlayStation Concert, né su PlayStation Blog, né sui canali social di PlayStation Italia. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire e riferirvi di più.