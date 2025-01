Qual è il personaggio più forte di Dragon Ball: Sparking! Zero? I fan hanno scelto

Pochi giorni fa, Dragon Ball: Sparking! Zero ha ricevuto l'aggiornamento più importante di sempre grazie al DLC Hero of Justice.

Questa espansione ha aggiunto un bel numero di personaggi, tra cui l’incredibilmente potente Beast Gohan.

Secondo la maggior parte dei fan, Beast Gohan è infatti il nuovo personaggio più forte del gioco, come riportato anche da The Gamer: non solo è devastante, ma ha mosse eccellenti ed è facilmente utilizzabile online grazie a un costo in DP sorprendentemente basso.

Non c’è da stupirsi se la community di Sparking! Zero (gioco che trovate su Amazon) considera la versione di Gohan del DLC Hero of Justice come il nuovo "miglior personaggio" del gioco, soprattutto nella sua forma Beast.

Fin dal primo annuncio di Sparking! Zero come il quarto capitolo non ufficiale di Budokai Tenkaichi, i fan aspettavano di vedere le interpretazioni delle forme più potenti della serie.

Tra le aggiunte del DLC spicca Gohan nella sua versione Super Hero, che offre un pacchetto completo di trasformazioni: forma base, Super Saiyan, Ultimate e - appunto - Beast. Le prime due sono solide, ma è nelle versioni Ultimate e Beast che Gohan brilla davvero.

Beast Gohan, in particolare, è dotato di un mix formidabile: velocità, resistenza e una quantità di salute che lo rendono devastante.

Non è una sorpresa che Beast Gohan sia così forte, ma su Reddit, l’utente "TaroTheCerelian" ha sottolineato quanto sia sbilanciato. Secondo lui, tutte le forme di Gohan sono potenti, ma la capacità di Beast e Ultimate di infliggere danni elevati e di utilizzare le Super contro i Giganti lo rende superiore a tutti gli altri.

Il post ha raccolto un grande consenso, diventando uno dei più popolari della settimana, con molti commenti che condividono l’idea che Beast Gohan sia il nuovo re del roster, soprattutto per il suo basso costo di 4 DP nella forma base, che lo rende ideale per i combattimenti online.

Tuttavia, è il suo costo in DP a convincere la maggioranza dei giocatori della sua superiorità. Alcuni arrivano persino a definirlo "ridicolmente sbilanciato", paragonandolo a MUI Goku nei primi tempi, quando dominava con le sue Rush Super spammabili.

Ad ogni modo, se volete sapere tutte le novità incluse nell'ultima patch del gioco rilasciata qualche giorno fa, cliccate qui.