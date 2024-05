PS5 vende bene, ma tutte le console calano

Il mercato dei videogiochi - in particolare delle console - sta sicuramente vivendo un periodo non troppo roseo, tanto che ora i dati di vendita aggiornati a marzo tratteggiano una situazione stabile ma non certo rosea.

Con PS5 ormai facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) e Xbox che punta a nuove versioni, la cosa va sicuramente analizzata con attenzione.

Secondo le stime di VGChartz, PlayStation 5 è stata la console più venduta in tutto il mondo con 1.338.835 unità vendute a marzo 2024. Si stima che PS5 abbia venduto 56,89 milioni di unità in tutto il mondo.

A seguire, Nintendo Switch ha venduto circa 945.038 unità, portando le sue vendite a 139,50 milioni complessive.

Xbox Series X|S ha venduto 350.932 unità, portando le vendite a 28,30 milioni di unità. Questo, senza dimenticare neppure la "vecchia" PlayStation 4, che ha venduto circa 6.238 unità, portando le vendite a 117,17 milioni.

Da quello che si legge guardando questi dati, emerge che le vendite di PlayStation 5 rispetto allo stesso mese di un anno fa sono diminuite di 559.982 unità (-29,5%).

Le vendite di Xbox Series X|S sono invece diminuite di 189.542 unità (-35,1%) e quelle di Nintendo Switch scese di 157.039 unità (-14,3%). La PlayStation 4 è scesa di 18.904 unità (-75,2%) rispetto all'anno precedente.

Guardando alle vendite mese per mese, le vendite di PlayStation 5 sono aumentate di oltre 6.000 unità, quelle di Xbox Series X|S di quasi 32.000 unità e quelle di Nintendo Switch di oltre 147.000 unità.

Da un anno all'altro, PlayStation 5 ha venduto circa 4,11 milioni di unità, Nintendo Switch ha venduto 2,78 milioni di unità e Xbox Series X|S ha venduto 1,07 milioni di unità.

Insomma, una situazione che non sembra accennare a chissà quale netta ripresa del mercato console.

Del resto, lo scorso mese di aprile Microsoft ha annunciato i suoi guadagni trimestrali, rivelando che i ricavi dal gaming sono aumentati, mentre le vendite di hardware Xbox sono diminuite.

Questo, contando anche il presunto arrivo di PS5 Pro entro e non oltre la fine dell'anno in corso.