Sony vi offre la possibilità di vincere gratis PS5 Slim

Tramite il PlayStation Blog ufficiale, Sony ha annunciato un nuovo contest molto interessante per tutti coloro volessero provare a portarsi a casa una PS5 Slim totalmente gratis.

Il giveaway fa parte dell'iniziativa PlayStation Plus Season of Play, grazie alla quale la compagnia sta offrendo diversi omaggi interessanti, come ad esempio avatar e weekend di gioco gratuiti.

Advertisement

Tuttavia, come segnalato da TrueTrophies, nell'annuncio per gli utenti del sudest asiatico viene riportata anche la possibilità di vincere PS5 Slim, insieme a 12 mesi di abbonamento PlayStation Plus Deluxe — sostitutivo delle opzioni Extra e Premium per alcuni paesi.

E curiosamente, pare che questo giveaway sarà aperto anche agli utenti italiani: tra i diversi paesi segnalati per la competizione viene infatti riportata anche l'Italia.

Non sappiamo come mai non sia stato dunque segnalato anche nel post relativo al nostro paese, ma gli utenti saranno comunque felici di poter provare a portarsi a casa questo grande regalo.

Partecipare dovrebbe essere un'operazione estremamente semplice: alla seguente pagina ufficiale dovrebbero comparire alcune semplici domande relative a PlayStation Plus, a cui gli utenti dovranno rispondere per confermare la loro partecipazione.

Il giveaway e le relative domande dovrebbero comparire a partire dal 19 dicembre: la campagna durerà fino al 5 gennaio 2024, con i fortunati vincitori che dovrebbero essere dichiarati solo in seguito.

Non sappiamo se l'abbonamento a PlayStation Plus Deluxe sarà sostituito o meno da Premium in caso di vittoria finale, ma considerando che la campagna sarà aperta anche nel nostro paese è probabile che siano previsti premi equivalenti.

Vi terremo nuovamente aggiornati non appena la campagna in questione sarà aperta e se arriveranno ulteriori novità al riguardo: per il momento, vi suggeriamo di iniziare a segnare questa data sul vostro calendario.

Se volete scoprire tutte le differenze della PlayStation 5 più sottile, abbiamo riportato tutte le novità più importanti nel nostro articolo dedicato.

Nel frattempo, c'è chi ha già cominciato a parlare del possibile arrivo di PS5 Pro, con tanto di specifiche impressionanti e un potenziale prezzo di lancio.