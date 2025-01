PS5 rimuoverà i temi per il 30esimo anniversario PlayStation, ma torneranno presto

Tra poche ore le nostre PS5 perderanno quel tocco di unicità e nostalgia che le aveva contraddistinte in occasione del 30esimo anniversario di PlayStation, con la rimozione dei temi dedicati alle precedenti generazioni di console.

Sony ha infatti confermato che tra poche ore questi temi saranno rimossi e non potranno più essere utilizzati: del resto, la casa di PlayStation aveva già avvisato gli utenti che l'iniziativa era stata pensata per essere a tempo limitato.

Fortunatamente, non si tratta più di un addio ma di un semplice "arrivederci": Sony ha infatti comunicato di essere rimasta particolarmente colpita dall'entusiasmo dimostrato dagli utenti, ammettendo di aver cambiato idea sulla loro disponibilità.

In una nuova serie di post pubblicati su X, PlayStation conferma che i temi non saranno più disponibili su PS5, ma che il team è già al lavoro per farli tornare il prima possibile:

«Grazie per la fantastica risposta per i temi a tempo limitato per le console classiche PlayStation, PS2, PS3 e PS4, che ci lasceranno domani [il post è stato pubblicato il 30 gennaio, ndr]. Grazie alla risposta positiva a questi 4 temi, stiamo lavorando dietro le quinte per riportare questi design speciali nei prossimi mesi».

Un entusiasmo che sembra aver dunque colto impreparato lo staff di PlayStation, che adesso è al lavoro per fare in modo che presto possano tornare a essere utilizzati anche dopo la fine delle celebrazioni per il 30esimo anniversario.

Non è chiaro se ciò includa o meno la speciale schermata di accensione nostalgica che appariva sui nostri schermi a un riavvio della PS5 (che trovate scontata su Amazon, a proposito) ma si tratta comunque di un'ottima notizia per chi non voleva rinunciare alla personalizzazione.

In ogni caso, con un post successivo, PlayStation ha chiarito che non ci sono piani per pubblicare altri temi su PS5, motivo per il quale questi temi rappresenteranno solo una piccola eccezione.

C'è ovviamente sempre speranza che Sony possa decidere di cambiare idea, esattamente come accaduto per questi temi, ma per il momento dovremo accontentarci di far assomigliare le console next-gen alle periferiche rilasciate negli scorsi anni.

Purtroppo non sappiamo con certezza quando torneranno a essere disponibili, visto che il post parla soltanto di "prossimi mesi", ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.