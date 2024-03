PS5 Pro, spuntano nuovi dettagli sulla risoluzione grafica

Sembra che ormai i fan stiano aspettando soltanto una conferma ufficiale per l'esistenza di PS5 Pro, dopo che alcuni leak ne hanno già anticipate le specifiche tecniche.

Diverse fonti importanti avrebbero infatti confermato la veridicità delle informazioni trapelate in rete, con novità più importanti che riguardano CPU e GPU, con velocità notevolmente superiori ai modelli attualmente in commercio (trovate PS5 Slim in offerta su Amazon).

Un leak decisamente grave per Sony, che pare sia emerso per "colpa" del Developer Network, ma che ha dato la possibilità ai fan di sapere in anticipo cosa aspettarsi da questo upgrade mid-gen.

Ma cosa significa tutto questo esattamente per la grafica dei prossimi videogiochi su PS5 Pro? Insieme alle altre conferme importanti già arrivate nelle scorse ore, le specifiche sono state verificate anche dalla redazione di Digital Foundry, che ha approfondito la questione con nuovi dettagli riguardanti la risoluzione (via VGC).

Come avevamo già anticipato sulle nostre pagine, il modello Pro dovrebbe includere anche la PlayStation Spectral Resolution, una tecnologia simile al DLSS che permetterà un upscaling della risoluzione grafica.

Questo significa che, se un gioco sui modelli standard di PS5 andava a 1080p, sulla PlayStation 5 Pro avrebbe un upscaling in 4K particolarmente convincente: una feature potenzialmente rivoluzionaria, dato che può essere applicata retroattivamente anche a tutti i videogiochi già usciti in precedenza, anche su PS4.

La redazione di Digital Foundry commenta con entusiasmo questa novità, sottolineando che tantissimi giochi rilasciati su PS5 soffrono di problematiche legate proprio alla risoluzione grafica: se implementata a dovere, la PlayStation Spectral Resolution potrebbe finalmente consentire di godere pienamente del 4K su tutti i titoli più importanti.

L'unico piccolo dettaglio da non sottolineare è che dovranno essere rilasciate patch apposite per abilitare la compatibilità con questa feature di PS5 Pro: se queste indiscrezioni fossero confermate ufficialmente, i fan dovrebbero dunque aspettarsi risoluzioni grafiche più elevate, senza rinunciare a frame rate e Ray Tracing.

Ovviamente vi invitiamo però come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che arrivi un eventuale comunicato ufficiale da Sony con tutte le informazioni più dettagliate.

Ricordiamo che prima di questo leak particolarmente clamoroso, alcune indiscrezioni avevano già sottolineato la potenziale velocità del modello Pro, che ormai sembrerebbe essere quasi certa.