Ci sarebbe un "colpevole" per le specifiche di PS5 Pro trapelate in anticipo

Sony non ha ancora commentato le specifiche di PS5 Pro trapelate, tanto meno l'esistenza della console, che secondo quanto riferito dovrebbe essere lanciata nell'autunno/vacanze del 2024.

Del resto, proprio ieri - 18 marzo - sono trapelate le specifiche di PS5 Pro, le quali hanno rivelato che la CPU della console offre un incremento del 10% rispetto all'originale.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, sembra proprio che le specifiche provengono dal Developer Network di Sony Interactive Entertainment.

Il sito web privato è accessibile solo agli sviluppatori, agli editori e alle aziende di middleware autorizzati, il che indica che la fuga di notizie proviene da queste fonti.

Al momento non si sa quale sviluppatore, editore o società di middleware sia stato a compiere il gesto, e Sony non ha al momento commentato la notizia, sebbene vi terremo aggiornati nel caso in cui vi fossero novità ufficiali.

Secondo quanto riferito, il lancio di PS5 Pro è previsto per l'autunno/vacanze del 2024, anche se la mancanza di uscite first-party potrebbe portare a un ritardo.

La console sarebbe dotata di una GPU da 33,5 TFLOPs, di una memoria di sistema con una larghezza di banda di 576 GB/s e della stessa CPU della PS5 con una "modalità ad alta frequenza della CPU" per passare da 3,5 GHz a 3,85 GHz.

La console segnerebbe anche il debutto della PlayStation Spectral Super Resolution, una soluzione proprietaria di supersampling.

Sebbene internamente si punti a 4K/120 FPS e 8K/60 FPS, non è noto se ciò sarà possibile su PS5 Pro, sebbene la console parrebbe essere davvero velocissima.

Vero anche che un sondaggio di alcuni mesi ha indicato come i giocatori siano seriamente combattuti circa un eventuale rilascio di una PS5 Pro.