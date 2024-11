PS5 Pro salverà anche le pozzanghere di Spider-Man 2

PS5 Pro sta per arrivare ed è il momento di capire quali saranno i videogiochi che varrà la pena giocare sull'aggiornamento di PlayStation 5, e tra questi c'è Marvel's Spider-Man 2.

Insomniac ha condiviso i dettagli sugli aggiornamenti per Marvel's Spider-Man 2 su PS5 Pro, dichiarando che la nuova versione rappresenta «l'esperienza definitiva di Spider-Man.»

Cosa significa? Proviamo a capirlo insieme (tramite IGN US).

In un video promozionale, gli sviluppatori di Insomniac, ora di proprietà di Sony, hanno discusso i miglioramenti apportati, come un ray tracing significativamente potenziato, una qualità dei dettagli superiore e la possibilità di giocare a 60 FPS con la qualità visiva tipica della modalità fedeltà su PS5 standard.

A quanto pare anche le famigerate pozzanghere di Spider-Man 2, che già dall'epoca del primo capitolo avevano creato discussioni surreali sul downgrade, torneranno al loro liquido splendore.

Il direttore creativo Bryan Intihar ha spiegato che l'uscita su PS5 base è stata un «compromesso tra la visione creativa e le limitazioni tecniche» che il team ha affrontato nello sviluppo del gioco, che ha già superato gli 11 milioni di copie vendute.

Nonostante il boost che il titolo otterrà con l'uscita di PS5 Pro prevista per il 7 novembre, Insomniac ha confermato che non ci sono piani per espansioni e/o DLC, quindi sarà interessante capire come il potenziamento della nuova console possa influire sui risultati economici del gioco.

Abbiamo messo le mani da pochissimo su PS5 Pro e, in attesa di provare in prima persona le effettive migliore di questa console, sappiamo almeno che Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon) sarà uno di quei titoli che, forse, varrà la pena avviare sulla nuova console.

E se volete davvero strafare c'è sempre la versione PC di Marvel's Spider-Man 2, una versione che i fan della saga di Insomniac Games non hanno davvero gradito alla fine.