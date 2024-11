PS5 Pro Unboxing | Com'è il primo impatto col design?

In mattinata è arrivata in redazione PS5 Pro, la nuova mid-gen di casa Sony che, come è stato confermato nei giorni scorsi, è sempre stata nei pensieri e nei progetti della compagnia, anche in virtù dell'ottimo riscontro di pubblico ottenuto da PS4 Pro.

Se però la precedente potenziata non si discostava in modo così forte dal prezzo di PS4 Slim, in questo caso il prezzo di PS5 Pro (799€, lettore dischi escluso) ha fatto molto parlare di sé – e ne abbiamo discusso in un approfondimento a parte.

In attesa di mettere alla prova nei console, in una recensione che arriverà nei prossimi giorni (datemi il tempo di testarla, insomma!), oggi nel video unboxing ve la mostro da vicino e vediamo un po' com'è il suo design. Il sample è stato inviato per scopo di recensione da PlayStation Italia, che ha fornito anche una base verticale per la console: nel video, vi mostro da vicino anche questa.

Vi ricordo che all'interno della confezione di PS5 Pro è possibile trovare:

1 x PS5 Pro

1 x cavo HDMI

1 x cavo alimentazione

1 x cavo USB per ricarica controller

1 x Dualsense bianco.

Non sono inclusi nel prezzo la base verticale o l'eventuale lettore per giochi in formato fisico.

L'uscita è attesa per il 7 novembre e vi raccomando la nostra guida sulle differenze tra PS5 Pro e PS5 per orientarvi, in attesa della recensione.