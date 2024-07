PS5 Pro a quanto pare non è una suggestione: scovati riferimenti nel codice di un gioco

Da ormai diverso tempo, sentiamo parlare di una potenziale PlayStation 5 Pro, che andrebbe ad ampliare la line-up di PS5 con un modello più potente, un po' come accaduto alla generazione di PlayStation 4.

Sony non si è ancora pronunciata ufficialmente in merito, ma sappiamo che gli indizi che si impilano cominciano a fare una prova – e nel caso di PS5 Pro l'ultimo indizio arriva dai data miner, che hanno scovato dei riferimenti alla console potenziata nel codice sorgente dell'ultimo aggiornamento di No Man's Sky.

Frugando all'interno del codice di gioco, infatti, si nota il rifermento a un hardware misterioso chiamato Trinity – che secondo le indiscrezioni sarebbe il nome in codice di PS5 Pro.

In passato, in effetti, sappiamo che Sony ha utilizzato nomi in codice provenienti dall'universo di Matrix per riferirsi, tra gli addetti ai lavori, a prodotti che non erano stati ancora svelati per il grande pubblico.

Il profilo grafico citato dal codice non sembra molto diverso da quello della PS5 standard, ma alcune impostazioni sono state aumentate da "High" a "Ultra". Anche lo scaling della risoluzione dinamica è stato incrementato.

Come sempre, vale la pena sottolineare che fino a quando si tratta di indizi-che-sembrano-prove, rimaniamo sempre e comunque nel campo delle indiscrezioni, almeno fino a quando non sarà Sony a pronunciarsi.

Secondo i bene informati, l'arrivo della nuova console potrebbe essere fissato già per il prossimo mese di novembre, e in tal caso sarebbe plausibile un annuncio a inizio autunno, o addirittura al Tokyo Game Show di settembre – dove PlayStation ha dichiarato che farà il suo ritorno.

Come dicevamo, comunque, per ora rimane tutto nel campo delle teorie e quest'anno è stato abbastanza opaco in termini di esclusive proprietarie, per PS5: siamo tutti in attesa del pittoresco Astro Bot, Helldivers II indubbiamente ha intrattenuto gli appassionati prima del suo calo e le impressioni sull'imminente Concord sono per ora molto tiepide.

Che a riempire il resto del calendario di Sony ci sia il lancio della console potenziata (ma potenziata quanto, soprattutto?), in attesa dei prossimi giochi nel 2025?