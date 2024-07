Supporto da record per No Man's Sky: l'ultimo update rivoluziona i pianeti

Considerando quanto in salita fosse stato il debutto di No Man's Sky nel 2016, sarebbe stato difficile per tutti immaginare quanto Hello Games si sarebbe rivelata devota al suo gioco nel corso degli anni.

Siamo infatti nel 2024 ed è stato svelato Worlds Part 1, un nuovo update che porterà dei miglioramenti significativi al gioco di esplorazione spaziale, che coinvolgeranno anche una bella rinfrescata per i pianeti.

L'aggiornamento a suo modo attinge dal prossimo gioco di Hello Games, Light No Fire, considerando che i cinque anni di lavori sul nuovo progetto hanno esteso il know-how del team britannico, permettendogli di capire come migliorare anche No Man's Sky.

Tra le principali novità vi è una nuova tecnologia per le nuvole, che crea cieli basati sulle condizioni meteorologiche, ma avremo anche novità significative per l'acqua, con onde dinamiche che reagiscono al tempo, riflessi più realistici e oceani migliorati.

Molte di queste novità sono state evidenziate direttamente dall'autore, Sean Murray, che sul suo profilo Twitter ha condiviso un vero e proprio elenco di tutti gli aggiornamenti significativi che possiamo aspettarci.

Per quanto riguarda le altre novità dei pianeti, si parla di lava, bufere di neve e altri agenti atmosferici che permetteranno di avere ambienti diversi dal passato e più vivi.

Ci saranno anche delle spedizioni di caccia agli insetti giganti (che richiamano i giocatori alla collaborazione) e offrono come premio un mech pesante lanciafiamme. Infine, avremo poi anche novità per flora e fauna, atterraggi sull'acqua e la possibilità di creare navi solari.

L'aggiornamento Worlds Part 1 è disponibile su tutte le piattaforme e, considerando quel "Part 1", aspettiamoci che sia solo un ulteriore passo in divenire per il futuro del titolo di casa Hello Games.