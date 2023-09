PS5, l'ultimo aggiornamento nasconde una feature "segreta"

Da pochi giorni è stata rilasciata ufficialmente una patch a sorpresa su PS5: un aggiornamento che introduce feature molto importanti e richieste dai fan, da una capienza maggiore per gli SSD esterni alla possibilità di silenziare il fastidioso "beep" dell'accensione.

Come spesso accade, Sony ha però deciso di non pubblicare tutte le novità implementate con l'ultimo aggiornamento di PlayStation 5 (la trovate in offerta su Amazon), lasciando così ai fan la possibilità di scoprirle da soli.

Advertisement

Una di queste ha già suscitato reazioni controverse in rete, pur essendo teoricamente molto utile per i fan più curiosi: come segnalato da Game Rant, adesso i fan hanno infatti la possibilità di dirigersi sul proprio profilo personale per scoprire i videogiochi con cui hanno speso più ore di gioco.

Il problema è che non sarete soltanto voi a poter visualizzare la vostra personale top 3, ma anche i vostri amici: di conseguenza, tutti i vostri amici potrebbero sapere quali sono i giochi che vi stanno appassionando maggiormente.

Per il momento non è chiaro se disattivando l'impostazione legata alla cronologia di gioco i titoli appaiano ugualmente ai vostri amici, ma considerando che la vostra lista potrebbe includere anche titoli di cui andate "poco fieri", è chiaro che questa novità non sarà gradita da tutti.

In ogni caso, può comunque essere affascinante dare un'occhiata alla prima occasione possibile, anche per scoprire quali titoli inaspettati potrebbero comparire nella vostra top 3.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è disponibile anche un aggiornamento su PS4: a differenza di quanto accaduto per PS5, la patch non dovrebbe aggiungere alcuna feature segreta, ma ha comunque introdotto qualche novità interessante.

Nel frattempo, se siete interessati ad ampliare il vostro catalogo digitale con le migliori produzioni su PS5 e PS4, abbiamo segnalato per voi i titoli da non lasciarvi scappare a meno di 20 euro su PS Store.