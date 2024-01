PS5, l'ultimo aggiornamento dice stop agli imbroglioni

Sembra che Sony abbia intenzione di dichiarare guerra una volta per tutte agli imbroglioni online, prendendo di mira in particolar modo uno degli strumenti più popolari per avere vantaggi negli sparatutto online in prima persona.

Nella scorsa giornata è stato infatti reso disponibile un nuovo aggiornamento per PS5, che ha aggiunto diverse opzioni esclusive per i possessori di cuffie Pulse Elite Wireless (che trovate su Amazon) ed Explorer Wireless.

Tuttavia, The Verge segnala che c'è stato anche un ulteriore cambiamento nascosto che non è stato segnalato: il firmware ha infatti bloccato i dispositivi Cronus Zen, un "emulatore di controller" spesso utilizzato per avere vantaggi sleali, come comandi macro e altri tipi di cheat.

L'azienda ha confermato che aggiornare la console rende questi dispositivi inutilizzabili, ma anche di essere già al lavoro per risolvere il problema il primo possibile.

Tecnicamente parlando, non sappiamo se si sia trattato di un "effetto collaterale" dell'aggiornamento o se si è trattato di un'azione voluta di Sony, ma considerando che Cronus Zen è stato l'unico accessorio di terze parti a segnalare questi malfunzionamenti, saremmo propensi a optare per la seconda ipotesi.

Se fosse davvero così, l'update confermerebbe che è iniziata una vera e propria battaglia contro i cheater: probabilmente sarà solo questione di tempo prima di vedere altre patch dedicate che, a differenza di quest'ultima versione, saranno rese obbligatorie per continuare a utilizzare i servizi online della console.

Ricordiamo infatti che l'installazione di quest'ultima patch non è ancora obbligatoria, il che fa suggerire che potrebbe trattarsi di un test per verificare se l'aggiornamento si riveli o meno efficace per fermarli.

Si tratta comunque indubbiamente di un'ottima notizia per tutti i videogiocatori onesti, che presto potranno essere certi di incontrare solo sfide eque nei loro videogiochi online preferiti.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità nascoste di rilievo.