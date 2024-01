PS5, il primo update del 2024 è disponibile: ecco le novità

Il primo aggiornamento del 2024 è ufficialmente disponibile su PS5: Sony ha infatti rilasciato il firmware 24.01-08.60.00.

A differenza di altri update rilasciati sulla nuova console di casa Sony non si tratta di un aggiornamento di stabilità, ma sono state introdotte alcune nuove utili feature.

MP1st segnala infatti che è stata aggiunta per i Party la possibilità di vedere i gruppi a cui vi siete uniti in passato, ricreandone uno con la semplice pressione di pochi tasti.

Non dovrete fare altro che controllare la vostra storia e selezionarlo dalla lista "recenti", per poi confermare di voler avviare nuovamente il party: una funzione molto utile per chi ha già dei gruppi affermati per affrontare i vostri videogiochi preferiti.

Sono disponibili anche alcune feature specifiche per le cuffie Pulse Elite Wireless (che trovate su Amazon) e Pulse Explorer Wireless, come per esempio un equalizzatore sonoro per bilanciare al meglio ogni singolo file audio di gioco.

Un'altra feature esclusiva disponibile per gli headset Pulse, grazie al nuovo update per PS5, è la possibilità di utilizzare il sidetone per rendere più semplice ascoltare la vostra voce nelle chat vocali.

Segnaliamo anche che per queste specifiche cuffie è stata aggiunta anche una speciale notifica per collegarvi velocemente alla console: se PS5 noterà che si trovano vicino alla console, potrete associarle immediatamente e iniziare a giocare.

Oltre a queste piccole migliorie, Sony segnala di aver migliorato come di consueto prestazione e stabilità della console, ma anche di aver migliorato la leggibilità dei messaggi su alcuni schermi specifici.

Il nuovo firmware di PS5 pesa circa 1.186GB ed è già disponibile per il download da questo momento: non possiamo che consigliarvi di aggiornare la vostra console il prima possibile.

Al momento non sono state segnalate ulteriori migliorie degne di nota, ma vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine se dovessimo scoprire altre novità.