Steam vi regala gratis un fantasy magico, ma avete poche ore

È tempo di un nuovo gioco gratis da riscattare su Steam: gli utenti possono aggiungere alla loro raccolta un titolo attualmente ancora in sviluppo e disponibile in accesso anticipato, senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Si tratta di Cast & Spell, un gioco fantasy multiplayer in cui i giocatori dovranno darsi battaglia a suon di magie, alleandosi tra loro per combattere tra i mostri oppure organizzando scontri PvP per scoprire chi è il mago migliore.

Un titolo perfetto dunque per chi vuole divertirsi in compagnia dei propri amici, entrato in fase early access appena un mese fa e che, per un periodo limitato, potrete fare vostro totalmente gratis.

Cast & Spell viene solitamente proposto al prezzo di 7.79€, ma da adesso e fino al 20 maggio alle ore 21.00 potrete aggiungerlo alle vostre raccolte senza dover spendere neanche un centesimo: l'unico requisito è avere a disposizione un account Steam, ovviamente.

Potete procedere fin da subito con il riscatto e l'eventuale download dirigendovi alla seguente pagina ufficiale, per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account" dopo aver effettuato il login: in pochi istanti il titolo verrà aggiunto alla vostra raccolta e sarà pronto per essere scaricato.

Attualmente Cast & Spell possiede l'82% di recensioni positive su Steam, segno che gli utenti hanno apprezzato questa "magica" produzione multiplayer: non posso che invitarvi a fare in fretta per non lasciarvi sfuggire questa occasione, augurandovi buon divertimento nei vostri duelli a suon di incantesimi.

In ogni caso, vi ricordo che il vostro nuovo omaggio resterà gratis per sempre, ma solo dopo averlo effettivamente riscattato sull'account.

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi che resteranno gratis senza alcun limite di tempo, nelle scorse giornate vi abbiamo segnalato altri 4 free-to-play che potrebbe valere la pena di tenere d'occhio.

Continueremo a tenere d'occhio gli store per segnalarvi le ultime promozioni più interessanti: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.