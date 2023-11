PS5 in SUPER SCONTO da Unieuro! La paghi meno di 430€!

Durante il Black Friday 2023 su Amazon, che stiamo monitorando attentamente nella nostra rassegna, anche altri negozi offrono promozioni eccezionali. Tra questi, Unieuro propone la PlayStation 5 Standard Edition a soli 429,90€, permettendovi di risparmiare 120€ rispetto al prezzo consigliato di 549,90€.

PS5 Standard Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 è un must per ogni gamer, grazie alla sua potente hardware che inaugura una nuova era nel mondo del gaming. Dotata di supporto 4K e tecnologia Ray Tracing, offre grafiche estremamente realistiche, per un'esperienza visiva impareggiabile. La versione Standard include anche un lettore Blu Ray, ideale per chi ama le versioni fisiche dei giochi e desidera conservare il formato tangibile. Inoltre, la retrocompatibilità con PS4 amplia notevolmente la libreria di giochi disponibili.

La Playstation 5 Standard Edition è un'opportunità da non perdere per gli appassionati di videogiochi, specialmente considerando il risparmio di 120€. Vista la qualità e le numerose funzionalità innovative, consigliamo vivamente l'acquisto di questa console.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.

Vedi l'offerta su Unieuuro