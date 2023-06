PS5 + God Of War Ragnarok a soli 509€! Quantità limitate!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il bundle PS5 Standard Edition con God Of War Ragnarok a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, il bundle PS5 Standard con God Of War Ragnarok viene venduto a 619,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 509€, con un risparmio reale di 110€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottima console a prezzo scontato!

Tra le tante novità della PS5, l'elemento più importante è sicuramente l'SSD che permette di eliminare o almeno ridurre al minimo i tempi di caricamento dei giochi. Inoltre, la Sony ha introdotto il Tempest Engine che garantisce un audio da next-gen, immersivo e coinvolgente. Questo engine audio permette di cogliere ogni singolo suono dell'esperienza di gioco in modo molto preciso, assicurando così una totale immersione nella partita.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove God Of War Ragnarok si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un'operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all'obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console».

