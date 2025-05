PS5 e PS5 Pro presto in sconto di 100 euro?

Secondo fonti affidabili, Sony si prepara ad annunciare i Days of Play 2025 questa settimana, con sconti ufficiali su PS5, PS5 Pro, PSVR2 e controller DualSense, oltre a nuovi bundle dedicati a Call of Duty: Black Ops 6.

L’insider Billbil-Kun, noto per le sue anticipazioni accurate sulle promozioni PlayStation, ha rivelato che l’evento promozionale inizierà mercoledì 28 maggio, e porterà i seguenti ribassi sui prezzi in Europa:

PS5 Standard (con lettore disco): 449,99 € (invece di 549,99 €)

PS5 Digital Edition: 399,99 € (invece di 499,99 €)

PS5 Pro: 749,99 € (invece di 799,99 €)

PSVR2: 399,99 € (invece di 449,99 €)

Controller DualSense: 54,99 €

In arrivo anche diversi bundle hardware dedicati a Call of Duty: Black Ops 6 (gioco che trovate su Amazon), tra cui:

PS5 Standard + Black Ops 6 (digitale): 449,99 $ / 499,99 €

PS5 Digital + Black Ops 6: 50 $ / € in meno rispetto alla versione con lettore disco



Al momento, non è chiaro se queste promozioni verranno confermate, specie per il fatto che Sony non ha ancora risposto agli aumenti di prezzo imposti da dazi commerciali, a differenza di Xbox e Nintendo.

L’Europa, del resto, ha già visto recenti aumenti sul prezzo della PS5 Digital Edition, che ora costa 499,99 € (contro i precedenti 449,99 €).

Personalmente, trovo che lo sconto di 100 euro su PS5 Standard sia il vero affare, soprattutto per chi ancora non è passato alla nuova generazione. E con l’arrivo di Call of Duty: Black Ops 6 e altri titoli di punta, il momento per salire a bordo sembra davvero quello giusto.

Sarebbe bello, però, vedere la stessa generosità anche nei mercati extra-europei. Staremo a vedere.

Ad ogni modo, con l’arrivo dei Days of Play 2025, Sony sembra voler rilanciare con forza le vendite delle sue console — e dare visibilità a PS5 Pro, che riceve il suo primo sconto ufficiale.