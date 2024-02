PS5 e PS4 toccano un'incredibile cifra di utenti attivi mensili

Sembra proprio che, nonostante alcune stime al ribasso, sia PS5 che PS4 non abbiano proprio di che lamentarsi lato utenti.

Considerando anche che nelle prossime settimane potremmo vedere produzioni come Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon), sembra proprio che l'ecosistema PlayStation non stia perdendo utenza per strada.

Questo, nonostante per le esclusive già conosciute di PlayStation Studios sarà necessario attendere almeno aprile 2025.

Come riportato anche da Push Square, infatti, le vendite di console sono fondamentali - com quasi 55 milioni di PS5 fino ad oggi - ma a quanto pare anche gli utenti attivi mensili sono un parametro importante.

Il colosso giapponese sarà quindi particolarmente soddisfatto del fatto che PS5 e PS4 siano riuscite a raccogliere 123 milioni di utenti attivi mensili al 31 dicembre 2023.

Questo dato rappresenta un aumento di oltre 11 milioni rispetto all'anno precedente.

Ovviamente, questo numero probabilmente calerà durante il trimestre in corso, poiché le festività tendono ad attirare più giocatori in generale, ma è comunque positivo che il PSN sia in crescita.

Staremo a vedere quindi se questo trend positivo riuscirà a riflettersi anche nel corso del 2024, ancora lungo e ricco di incognite (specie per quanto riguarda le uscite di peso su console).

Nelle scorse ore sono stati ufficialmente pubblicati gli ultimi risultati finanziari legati al mondo PlayStation, che hanno mostrato i due volti della divisione di casa Sony.

Le vendite di PS5 avrebbero deluso le aspettative, tanto da sollevare dubbi sulla gestione di SIE e sottolineando che la console next-gen sia ormai nella fase calante.

Vero anche che le vendite software sono andate alla grande, soprattutto grazie agli incredibili risultati ottenuti da un big come Marvel's Spider-Man 2.

Restando in tema, è da poco tornata ufficialmente la promozione "Il Pianeta degli Sconti" su PlayStation Store: scopriamo insieme i migliori giochi in offerta.