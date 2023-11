PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di ottobre 2023

Domani 7 novembre 2023 sarà il primo martedì del mese, una ricorrenza che ci ricorda anche l'uscita dei nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, pronti da riscattare per tutti gli utenti iscritti almeno al piano Essential.

Come ormai i fan ben sapranno, gli omaggi mensili sono accessibili a tutti gli utenti iscritti al servizio (trovate gift card dedicate su Amazon), ma prima sarà necessario riscattarli entro la loro naturale scadenza.

Advertisement

E la scadenza dei giochi gratuiti di ottobre è fissata proprio al 7 novembre 2023 alle ore 11.00, corrispondente proprio all'uscita degli omaggi per il prossimo mese.

Di conseguenza, oggi 6 novembre è l'ultimo giorno che avete a disposizione per poter aggiungere alla vostra raccolta 3 giochi gratuiti: se non l'avete già fatto, di seguito troverete i link dedicati per facilitare il vostro compito.

Vi ricordiamo ovviamente che potete procedere con il riscatto anche tramite le vostre console PS5 o PS4, accedendo direttamente all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus.

Inoltre, anche se doveste decidere di iscrivervi solo oggi, potrete comunque continuare a scaricare questi giochi gratis anche nei prossimi mesi, a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento: una volta aggiunti alla vostra raccolta, tutti i titoli resteranno vostri per sempre.

Il nostro consiglio è di non esitare e, qualora non lo abbiate già fatto in passato, di riscattare subito tutti i giochi gratis proposti a ottobre, prima che sia troppo tardi.

Da domani troverete invece altri 3 nuovi giochi gratuiti appositamente selezionati per il mese di novembre: sulle nostre pagine vi informeremo tempestivamente non appena saranno disponibili.

E gli utenti italiani possono considerarsi fortunati, dato che alcuni giocatori non avranno a disposizione uno dei migliori titoli del mese, a causa di problemi di classificazione dei contenuti.

Ricordiamo che recentemente sono aumentati di prezzo gli abbonamenti annuali per PlayStation Plus: una decisione difesa da Sony con la volontà di rendere il servizio «grandioso». Starà soltanto a voi decidere se i nuovi omaggi vanno effettivamente in questa direzione.