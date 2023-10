PlayStation 5, annunciato un nuovo bundle con Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 è con tutta probabilità il gioco dell'anno di PlayStation 5, e Sony si prepara a festeggiarlo con un nuovo bundle speciale della console.

Se non volete approfittare delle varie offerte degli store come Amazon, ora potete recuperare PlayStation 5 per la prima volta insieme al ritorno degli amichevoli Uomini Ragno di quartiere.

Come ha annunciato a sorpresa PlayStation sui suoi canali pubblici, infatti, ci sarà uno speciale bundle con la console di attuale generazione in tempo per il day one del gioco (che già è a pericolo spoiler, tra l'altro).

A partire dal 20 ottobre, infatti, potete usufuire di una nuova offerta:

Il nuovo bundle PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/zX4E9M6E7B — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 2, 2023

Oltre a questo sibillino commento sui canali ufficiali, non è chiaro come sia composto questo bundle con PlayStation e Marvel's Spider-Man 2. Se non che, appunto, lo speciale pacchetto sarà disponibile proprio al lancio del titolo.

La console offerta da Sony in questa proposta è quella con il lettore ottico per i dischi, ma non è stato specificato se il gioco di Insomniac sarà offerto invece in versione fisica o sarà un codice download (come spesso accade per questo tipo di bundle). Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in questo senso.

Quello che è chiaro è che si tratta di una "normale" console, e non esclusiva come quella offerta nel bundle da collezione di PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2. Forse siete ancora in tempo per recuperarlo, e potete farlo controllando le migliori possibilità a questo indirizzo.

Bisogna dire che le possibilità per acquistare una console ora sono molte, anche grazie a degli sconti flash anche di €100 che in questi giorni sono emersi qua e là.

Il tutto per rendere la console sempre più di successo visto che, stando ad alcune rilevazioni recenti, una console su due vendute è proprio una PlayStation 5.