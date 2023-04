PS5 Digital Edition disponibile in sconto su Amazon! Approfittane ora!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione davvero imperdibile relativa alla tanto ambita console Sony PlayStation 5 nella sua versione digitale, ovvero priva di lettore Blu Ray, ora proposta a soli 449,99€, rispetto agli usuali 490€ di listino, permettendovi di risparmiare ben 40€ sulla nuova ammiraglia della nota casa nipponica.

Tra le novità della PS5, una delle caratteristiche più importanti è l'SSD, il quale permette di annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento dei giochi. Inoltre, Sony ha sottolineato il Tempest Engine, che garantisce una resa audio da next-gen, immersiva e coinvolgente. Questo motore audio consente ai giocatori di percepire ogni singolo suono dell'esperienza di gioco in modo più preciso, per una completa immersione nella partita.

Inoltre, il nuovo controller DualSense offre una vasta gamma di funzionalità per arricchire l'esperienza di gioco. Grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, il giocatore sarà in grado di percepire nuove sensazioni tattili, per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Ad esempio, il controller è in grado di trasmettere sensazioni tattili diverse in base al terreno su cui si cammina nel gioco, offrendo una maggiore interazione con l'ambiente di gioco.

Questa è un'opportunità davvero unica, considerando che potrai acquistare rapidamente una PS5 a prezzo scontato. Siamo certi che PS5 vi offrirà un'esperienza di gioco incredibile e che non vedrete l'ora di immergervi nei mondi virtuali dei vostri giochi preferiti. Vi consigliamo di cogliere l'attimo senza alcun indugio e acquistare la vostra PS5 oggi stesso!

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.