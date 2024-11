PS5 30th Anniversary Edition ha un "difetto"

La cosiddetta PS5 30th Anniversary Edition è un vero gioiello per gli appassionati di PlayStation.

Il design che richiama i colori classici della PS1 trasforma l’attuale console Sony (che trovate su Amazon) in un oggetto di culto.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Un dettaglio dell’edizione speciale, il connettore per cavi incluso, ha fatto storcere il naso a molti utenti per un problema di praticità.

Tra gli accessori esclusivi di questa edizione spicca il connettore per cavi, ispirato al design originale dei controller PS1.

Un’idea sulla carta brillante per chi è cresciuto con la prima console Sony. Tuttavia, a causa delle sue dimensioni, il connettore finisce per bloccare una delle porte USB della console, limitandone l’uso.

Un utente del subreddit dedicato alla PS5, milzellaneous, ha condiviso una foto che evidenzia il problema (via PlayStation Lifestyle): una volta collegato il connettore, la porta USB adiacente diventa inutilizzabile.

Questo inconveniente sembra essere sfuggito ai progettisti di Sony, suscitando diverse critiche.

Annunciata a settembre, PS5 30th Anniversary Edition è stata lanciata in due versioni, Pro e Digital.

Entrambe presentano il design iconico PS1, un supporto verticale, il connettore nostalgico, quattro fascette a tema con i simboli PlayStation, adesivi, un poster e una graffetta personalizzata.

Tuttavia, i lettori ottici sono stati venduti separatamente, anche se dotati di una copertura grigia abbinata.

Come prevedibile, la console è andata a ruba al momento del lancio. Lo stesso destino hanno avuto gli accessori celebrativi: il PS Portal, il DualSense e il DualSense Edge in versione limitata. Ogni volta che tornano disponibili, vengono esauriti in poche ore.

Nonostante alcuni dettagli poco pratici, quindi, PS5 30th Anniversary Edition resta comunque un oggetto di desiderio per i fan nostalgici e un tributo al viaggio di PlayStation nel mondo del gaming.

Chissà se PS6 - di cui sono emerse presunte specifiche hardware di recente - riuscirà a farcela dimenticare.