PS4 si aggiorna ancora: ecco il primo update del 2025

Pare che Sony intenda supportare ancora a lungo le console della precedente generazione: da questo momento è infatti disponibile un nuovo aggiornamento per PS4, già scaricabile e installabile.

Come segnalato da MP1st, l'update 12.02 richiede 503MB di spazio libero in memoria per il download, ma vi anticipiamo fin da subito che non dovete attendervi novità rilevanti.

Si tratta infatti di un aggiornamento rilasciato esclusivamente per la sicurezza, che a quanto pare introduce fix per la stabilità del sistema.

È probabile che si tratti dunque prevalentemente di una patch per bloccare sul nascere potenziali exploit utilizzabili da malintenzionati, o da chi magari intende effettuare modifiche software.

Non dovrebbero essere state invece implementate nuove feature nascoste, il che ci sembra abbastanza normale dato che ormai PS5 è in commercio da diversi anni (la trovate scontata su Amazon, a proposito).

Ad ogni modo, se utilizzate ancora le console della precedente generazione, non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricare l'aggiornamento il prima possibile: vi terremo prontamente informati qualora emergessero ulteriori novità al riguardo.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che su PlayStation Plus Essential non verranno più offerti giochi gratis rilasciati su PS4, anche se potrebbero ancora essere resi disponibili titoli cross-gen.

Sony si sta dunque preparando a pensare prevalentemente al futuro, ma almeno non si dimentica di tenere aggiornate le precedenti console.