PlayStation Plus dice addio ai giochi gratis PS4

PlayStation Plus ha avuto i giochi gratis per PS5 e PS4 come uno dei benefit più importanti, ma dal gennaio del 2026 verrà ufficialmente abbandonata la precedente generazione di console.

Lo ha comunicato Sony nel rituale post mensile dei giochi gratis di PlayStation Plus.

Da gennaio 2026, il servizio si concentrerà principalmente sui titoli per PS5, riducendo la presenza di giochi PS4 nei benefici dell’abbonamento.

Questo cambiamento riflette la "crescente migrazione degli utenti verso PlayStation 5" e il loro maggiore interesse per i giochi di nuova generazione.

Con il passaggio a PS5, i giochi PS4 non saranno più un vantaggio chiave e saranno offerti solo occasionalmente per Giochi mensili e catalogo giochi PlayStation Plus a partire da gennaio 2026. «Potremmo comunque fornire titoli che possono essere giocati sia sulle console PS4 che PS5 dopo questa data», specifica l'azienda in modo criptico.

Sony ha chiarito che i giochi PS4 già riscattati tramite PlayStation Plus rimarranno accessibili per gli utenti che manterranno l’abbonamento attivo.

Per quanto riguarda il catalogo giochi, i giochi PS4 continueranno a essere giocabili fino alla loro rimozione nel consueto aggiornamento mensile.

«Continueremo a far evolvere l'esperienza di PlayStation Plus e a ottimizzare i vantaggi che ricevi, inclusi sconti esclusivi, accesso multigiocatore online, archiviazione di salvataggio dei giochi online e altro ancora», specifica l'azienda.

Parlando di PlayStation Plus, ecco i giochi gratis del mese di febbraio 2025, annunciati nella giornata di oggi.