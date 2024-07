PS4 si aggiorna ancora a sorpresa: ecco cosa cambia

Nonostante siano passati già quasi 4 anni dal debutto sul mercato di PlayStation 5, Sony non si è ancora dimenticata di PS4 e ha rilasciato un nuovo aggiornamento a sorpresa per il firmware.

La patch 11.52 è disponibile per il download già da adesso, ma precisiamo fin da subito che si tratta di una consueta patch di manutenzione: non emergono infatti novità particolarmente rilevanti per gli utenti, come del resto era anche prevedibile.

Advertisement

Sony sta infatti concentrando tutti i suoi sforzi sul supporto a lungo termine di PS5 (la trovate su Amazon), ma è comunque interessante che stia continuando a tenere aggiornato il suo predecessore.

Di seguito vi riporteremo il changelog della patch 11.52 di PS4 in lingua italiana, che potete trovare anche al seguente indirizzo ufficiale.

Versione: 11.52

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Abbiamo apportato alcune correzioni relative alla sicurezza del software di sistema.

Insomma, sembra essere a tutti gli effetti soltanto un consueto aggiornamento di routine per assicurare che tutte le funzionalità di PS4 non riscontrino problemi, senza alcuna reale novità.

Ovviamente se dovessero emergere ulteriori funzionalità nascoste e non segnalate da questo changelog sarete i primi a saperlo sulle nostre pagine: nel frattempo, se ancora utilizzate attivamente PS4, non possiamo che consigliarvi di aggiornare il prima possibile le vostre console.

Vale la pena di ricordare che ancora oggi molti utenti hanno deciso di non effettuare l'upgrade alla console next-gen: lo dimostrano gli ultimi dati ufficiali condivisi da Sony, secondo i quali quasi la metà degli utenti PlayStation Network continua a giocare su PS4.

E non è difficile capire il perché, se si considera che una buona parte dei migliori videogiochi per media voto su PS5 sono disponibili anche su PlayStation 4.

Nonostante le vendite di PS5 siano comunque eccellenti, è chiaro che le esclusive aiutino notevolmente a spingere l'hardware: basti pensare che in Giappone Switch riesce ancora a batterla, nonostante l'imminente arrivo del suo successore.