PS4 e PS4 Pro dicono addio: Sony ha interrotto le spedizioni

Possiamo ormai dire in via ufficiale che l'era di PS4 si è conclusa, almeno dal punto di vista della produzione di nuove console.

Come segnalato infatti da Twisted Voxel, Sony ha aggiornato il sito ufficiale giapponese dedicato a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, confermando a tutti gli effetti di averne interrotto la produzione.

Nello specifico, sia sotto PS4 che sotto PS4 Pro viene segnalato che «le spedizioni in Giappone sono terminate», confermando che non saranno più disponibili nuove console.

Per il momento non è arrivata alcuna conferma per quanto riguarda il mercato globale, ma c'è da dire che ormai è diventato sempre più difficile riuscire a trovare PS4 nuove all'interno dei negozi: questo mi fa pensare che ormai sia solo questione di tempo prima che l'addio venga ufficializzato anche sul nostro territorio.

Sony ha dunque deciso di concentrare i propri sforzi solo su PS5 (che trovate su Amazon) e sui relativi modelli Pro, e del resto non potrebbe essere altrimenti: la quinta generazione di console PlayStation è ormai disponibile sul mercato da più di 4 anni.

Probabilmente potremo aspettarci ancora aggiornamenti di sistema per le precedenti console — l'ultimo è arrivato solo pochi giorni fa — e altri giochi di terze parti che sfrutteranno l'ampio pubblico che ancora gioca su PS4, ma pare proprio che le precedenti generazioni abbiano ormai i giorni contati.

Insomma, probabilmente sarà meglio iniziare a prendere in seria considerazione l'idea di acquistare PS5 o PS5 Pro, tenendo in considerazione che viene garantita la retrocompatibilità con i vostri titoli PS4. Lettore ottico permettendo.