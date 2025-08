Non che avessimo particolari dubbi sulla volontà di EA di continuare a supportare Ultimate Team, ma le novità che riguardano la modalità sul nuovo EA Sports FC 26 sembrano estremamente interessanti. Tantissime modifiche in grado di rendere le divisioni più godibili, con premi migliorati e un senso di progressione più coerente per adattarsi anche ai giocatori della domenica e dare assuefazione. Sinceramente, non vediamo l’ora di immergerci nei suoi tornei e creare la squadra dei nostri sogni.

Era il 2011 quando EA ha deciso per la prima volta di proporre (come modalità integrata nel gioco base) Ultimate Team, con la possibilità di poter personalizzare la propria rosa online e unire stelle dei più disparati campionati, così da poter competere contro i giocatori di tutto il mondo. Da quel lontanissimo FIFA 12, la modalità è cambiata parecchio, evolvendosi e diventando un punto di riferimento per gli appassionati, nonché vera e propria gallina dalle uova d’oro del colosso statunitense.

Ovviamente non poteva mancare una sua – adeguata – integrazione anche sul nuovo EA Sports FC 26 e finalmente, dopo avervi parlato in anteprima delle novità per il gameplay e per la modalità Carriera, siamo pronti a raccontarvi tutti i cambiamenti apportati per la prossima edizione di Ultimate Team.

Le novità non mancano di certo, vogliamo già anticiparlo in queste righe: parliamo di tantissimi sforzi profusi dal team di sviluppo per accontentare ancora di più quell’enorme fetta di community interessata alle competizioni e alle sfide online, con l’obiettivo finale di poter creare la squadra ideale senza troppi vincoli.

Alzare la Coppa

Ultimate Team è ormai da anni catalogabile come un vero “gioco nel gioco” considerando la quantità di opzioni e l’intensità del supporto ricevuto dal team, elemento accelerato in questa edizione con la volontà dello stesso di voler ascoltare i feedback della community come mai prima d’ora in termini di responsività, ovvero ricezione del commento/critica dell’utente da tramutare in effettiva modifica in game.

In riferimento a Ultimate Team su EA Sports FC 26, la prima vera grande novità è l’introduzione degli Eventi Live, ovvero tornei online con tantissimi parametri e condizioni da dover soddisfare – sia per la partecipazione sia per la vittoria nei round – per riuscire ad alzare il trofeo finale e ottenere lauti premi.

I più classici menzionati, ad esempio, permetteranno di competere dai quarti di finale e per tre round consecutivi, con squadre composte da giocatori provenienti da un singolo campionato e con l’obiettivo di dover segnare due goal per raggiungere la vittoria.

Già quest’ultima condizione citata di per sé è molto interessante perché porta un po’ di aria fresca nell’approccio alle partite e senza obbligare a giocare fino ai novanta minuti più recupero. Speriamo, però, possano esserci casi e condizioni ancora più estreme da dover soddisfare, come la necessità di poter segnare solo goal al volo, oppure esclusivamente con gli esterni e via discorrendo.

Oltre a ciò, in realtà il team assicura che in ogni fase dei tornei ci si scontrerà contro utenti nella medesima situazione, elemento che soprattutto nella finale porta coinvolgimento ed impegno al massimo da entrambi gli schieramenti.

Come se non bastasse, la potenziale varietà offerta con queste tipologie di tornei su EA Sports FC 26 (preordinabile su Amazon), è ampliata da una nuova categoria a sé stante al momento denominata “Gauntlets”, con regole ancora più esagerate. Nel dettaglio, i giocatori sono obbligati a cambiare formazioni e tattiche ad ogni round per evitare l’utilizzo dei soliti giocatori online, tentando in parallelo di sforzarsi per cercare strategie alternative per vincere sfruttando il più naturale spirito di adattamento.

Lo ammettiamo, è una modalità che ci ispira ancora di più dei classici tornei menzionati, soprattutto perché ci saranno premi e bottini sempre più golosi fin dai primi match e che vanno ad aumentare man mano che vinciamo, senza dove per forza raggiungere la finale.

Il team ha poi anche assicurato l’integrazione come Eventi Live di speciali competizioni sbloccabili esclusivamente tramite specifici obiettivi, con tanto di qualifiche, per andare a creare veri e proprie competizioni elitarie che obbligano il giocatore a rimane sullo schermo per ogni Stagione.

Champions per tutti

A questo punto, in un video ad hoc per la stampa, ci teniamo a sottolineare l’intervento di Richard Walls, Game Designer Director a lavoro proprio su Ultimate Team, focalizzato sulle grandi novità per le Rivals e Champions, ovvero le modalità che rappresentano il cuore pulsante della competizione online e che culminano proprio con le sfide della Weekend League tra divisioni e premi incredibili.

Per quanto riguarda i principali accorgimenti delle Rivals si menziona la necessità di dare un senso di progressione anche quando si perdono i match, situazione che fino al precedente capitolo provocava non poca frustrazione.

Per quanto riguarda la categoria menzionata su EA Sports FC 26, infatti, avremo un layout rivisto per l'occasione, tra finestre e menu che anticipano bonus e premi anche prima del match, con obiettivi specifici da poter soddisfare durante la partita anche quando si perde: segnare il primo goal della partita, fare due goal di fila o rimanere con il portiere imbattuto porta a ulteriori premi e punti che sbloccano pacchetti paralleli al classico passaggio di divisione, aumentando il coinvolgimento pad alla mano.

Ci sono, in sostanza, più opzioni per ottenere i punti rivals, dove la dinamicità tra una divisione e la successiva su EA Sports FC 26 aumenta ulteriormente grazie ai moltiplicatori di punti, i checkpoint limitati e posizionati per livellare le categorie a seconda delle effettive skills dei giocatori, così come avvisi specifici per informare l’avversario quando disputa un match fondamentale per il nostro passaggio di divisione.

Spariti definitivamente anche i playoff, causa di frustrazione per moltissimi utenti e più impegnativi della Champions senza, però, premi altrettanto appetibili; al loro posto, basterà arrivare alla divisione 5 delle Rivals per accedere direttamente alla classica Weekend League.

Novità assoluta, invece, una seconda tipologia di FUT Champions, con sfide del weekend e premi dedicati a tutti i giocatori meno performanti e che non riescono a raggiungere le qualifiche tra le prime divisioni; una vera e propria Weekend League “per tutti gli altri” che riflette ancora di più la volontà di EA di voler accontentare davvero tutti i propri utenti.

Ovviamente tutte queste novità, riflettono il Gameplay Competitivo implementato esclusivamente per le modalità online di EA Sports FC 26, con una maggior rapidità di gioco e minori automatismi difensivi che mettono in luce le skill e capacità dei singoli utenti.

Gradite novità anche per le Evoluzioni che finalmente comprenderanno anche il ruolo del portiere, potranno essere completare in parallelo per gestire la crescita di più giocatori in contemporanea e, soprattutto, non vanno a modificare il layout della carta: elemento che nella maggior parte dei casi andava a sgonfiare l’appeal estetico delle pose speciali.

Ultimo, ma non per importanza, si segnalano importanti passi avanti per il delicato tema delle disconnessioni su Ultimate Team. Le nuove integrazioni si basano sui feedback del precedente capitolo e finalmente su EA Sports FC 26 verrà concessa la vittoria aritmetica a causa di una disconnessione avversaria nel secondo tempo, dopo aver ricevuto un cartellino rosso oppure un fallo con annesso calcio di rigore.

Cambiamenti che, finalmente, dovrebbero portare un po’ più di ordine nelle partite online.