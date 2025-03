PS Portal, da oggetto controverso a campione di vendite

La storia di PlayStation Portal rappresenta uno dei più sorprendenti successi commerciali recenti di Sony nel mercato degli accessori gaming.

Nonostante lo scetticismo iniziale che ha accompagnato il suo annuncio, questo dispositivo di streaming per PlayStation 5 (console che trovate scontata su Amazon) ha conquistato una posizione dominante nel mercato britannico, generando ricavi superiori a qualsiasi altro accessorio di gioco nel 2024.

Secondo i dati di GfK Entertainment, elaborati da ERA, PS Portal ha venduto ben 143.845 unità nel Regno Unito, posizionandosi come sesto accessorio più venduto in termini di volume, ma primo in assoluto per fatturato generato.

L'ascesa di PS Portal rappresenta un caso studio interessante nel settore del gaming. Quando Sony annunciò questo dispositivo portatile dedicato allo streaming dei giochi PS5, la reazione della community fu tiepida, se non apertamente scettica.

Molti lo consideravano un prodotto superfluo o dalle funzionalità troppo limitate rispetto al suo prezzo di lancio.

Tuttavia, il mercato ha completamente ribaltato queste previsioni negative. Con un prezzo di vendita di £199.99 nel Regno Unito, PS Portal ha generato ricavi superiori persino ai controller DualSense, che pur dominando la classifica di unità vendute, hanno un prezzo oscillante tra £40 e £60 a seconda delle promozioni.

Parte del successo del dispositivo può essere attribuita alla strategia post-lancio di Sony. Constatato l'interesse inaspettato dei consumatori, l'azienda ha incrementato gli investimenti promozionali con campagne pubblicitarie dedicate a PS Portal e ha migliorato progressivamente le funzionalità del dispositivo.

L'aggiunta delle capacità di cloud streaming, seppur implementata gradualmente, ha rappresentato un significativo valore aggiunto per gli utenti. Questo approccio di evoluzione continua ha permesso al prodotto di espandere la propria base di utenza oltre gli early adopter iniziali.

Recentemente Sony ha anche lanciato una variante Midnight Black di PS Portal, segnalando la volontà di diversificare l'offerta per intercettare nuovi segmenti di mercato.