PS Plus: come ottenere il Platino in un gioco con un semplice trucco

La collezione di videogiochi dedicata alle Tartarughe Ninja offerta nel catalogo PlayStation Plus di marzo 2025 nasconde un interessante segreto per gli appassionati di trofei.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection rappresenta un viaggio nostalgico attraverso 13 classici titoli della celebre serie, un pacchetto (che trovate anche su Amazon) apparentemente impegnativo che richiederebbe ore di gioco per essere completato.

Tuttavia, ciò che molti non sanno è che esiste un metodo sorprendentemente rapido per ottenere il prestigioso Trofeo di Platino, trasformando una potenziale maratona videoludica in una breve passeggiata per i cacciatori di trofei più pragmatici.

Parlo del trucco della "Watch Mode": gli sviluppatori hanno infatti integrato nella collezione una funzionalità chiamata "Watch Mode" che si rivela essere la chiave per sbloccare facilmente la maggior parte dei trofei.

Questo sistema permette ai giocatori di visualizzare una partita preregistrata di ciascun titolo della collezione, avanzando rapidamente fino ai momenti conclusivi. Il vero colpo di genio consiste nella possibilità di prendere il controllo del gioco in qualsiasi momento durante questa visualizzazione.

La strategia ottimale prevede di far avanzare la registrazione fino quasi alla conclusione del gioco, salvare i progressi e uscire.

Successivamente, basterà ricaricare il salvataggio, giocare la breve sezione finale e il relativo trofeo sarà automaticamente sbloccato. Un approccio che sovverte completamente il concetto tradizionale di completamento dei videogiochi.

È importante notare che questa tecnica funziona per 11 dei 13 trofei necessari per ottenere il Platino. I due rimanenti sono legati alle modalità torneo, ma anche questi non rappresentano un ostacolo insormontabile.

Per gli abbonati PlayStation Plus, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è già disponibile in Italia come parte della selezione mensile di marzo 2025,.

Che decidiate di affrontare la sfida nel modo tradizionale o di sfruttare la scorciatoia della Watch Mode, la collezione rappresenta comunque un'occasione imperdibile per rivivere l'epoca migliore delle celebri tartarughe.

Se siete tra i completisti che considerano l'ottenimento del Platino come parte integrante dell'esperienza di gioco, dovrete decidere se seguire la via più breve o immergervi completamente in questi classici che hanno segnato diverse generazioni di videogiocatori, sfidando voi stessi a superare le difficoltà originali di titoli che risalgono all'epoca d'oro dei giochi arcade e delle prime console casalinghe.