Il prossimo (coloratissimo) gioco Annapurna sarà gratis su Game Pass e ha una data

Con un comunicato ufficiale con cui ci ha raggiunto, Annapurna Interactive – publisher celebre per i suoi giochi particolarmente originali – ha confermato che anche Flock ha finalmente trovato la sua data d'uscita.

Il gioco, annunciato nel 2022, ci metterà nei panni di un peculiare pastore che dovrà riunire il suo gregge di animali coloratissimi che voleranno insieme a lui.

Costruito come un multiplayer cooperativo, in cui dovremo giocare in compagnia dei nostri amici per goderci «la gioia del volo e collezionare creature volanti adorabili», debutterà il 16 luglio su PC (Steam), Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4.

Inoltre, è stato confermato che sarà disponibile dal day-one su Game Pass, come era stato promesso al momento dell'annuncio.

Se siete abbonati, quindi, lo troverete direttamente nella libreria dei giochi on demand.

Al suo annuncio, ormai due anni fa, Flock divenne un tormentone dei social per il divertente design delle sue pecorelle e per la vivace palette di colori, capace di mettere allegria.

Ora non resta che attendere queste ultime settimane per partire alla volta del nostro... pascolo volante (?!), su PC o console che sia.