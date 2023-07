Prime Gaming, ecco i primi 9 giochi gratis di agosto 2023

Amazon ha appena annunciato i primi giochi gratis che saranno scaricabili nei prossimi weekend di giugno: Prime Gaming metterà a disposizione di tutti gli abbonati ben 9 nuovi omaggi, distribuiti come sempre a cadenza periodica.

Il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), come ormai i fan sapranno, offre infatti tanti vantaggi dedicati anche ai videogiocatori grazie a Prime Gaming, inclusi nuovi giochi gratis.

Advertisement

Dopo aver pubblicato ufficialmente gli ultimi titoli scaricabili per il mese di giugno, già disponibili per il download, è arrivato dunque il momento di scoprire quali saranno i primi 9 titoli scaricabili a agosto 2023.

Ecco quindi i primi titoli svelati dal blog ufficiale che potrete scaricare gratuitamente con un abbonamento Amazon Prime, tramite il servizio Prime Gaming su Twitch.

La lista dei primi omaggi di agosto:

PAYDAY 2 + The Gage Mod Courier DLC - 3 agosto

Farming Simulator 19 - 10 agosto

Blade Assault - 10 agosto

Quake 4 - 10 agosto

Star Wars: The Force Unleashed 2 - 17 agosto

Foretales - 17 agosto

Driftland: The Magic Revival - 17 agosto

In Sound Mind - 24 agosto

Summertime Madness - 31 agosto

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Si preannuncia dunque un altro mese molto interessante per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming: continueremo come sempre a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità e la relativa disponibilità dei download.

Non dimenticatevi neanche di scaricare gli ultimi giochi gratis "stregati" di Prime Gaming, annunciati di recente dalla piattaforma.

Parlando di giochi gratis, invece, le offerte promozionali dei vari store arrivano periodicamente da ogni fronte, anche da Epic Games arrivano i regali settimanali che, dal 2018 ad oggi, hanno creato una lista davvero impressionante di giochi gratuiti su PC.