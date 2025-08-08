Amazon ha svelato ufficialmente la lista completa con tutti i giochi gratis riscattabili ad agosto 2025 su Prime Gaming, 3 dei quali sono disponibili già da adesso.
L'elenco completo, riservato come sempre come iniziativa speciale per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, include un totale di 12 giochi gratuiti per l'attuale mese in corso, con titoli distribuiti su cadenza settimanale durante i weekend.
Vediamo dunque insieme l'elenco completo di nuovi titoli gratuiti, svelati nel blog ufficiale di Prime Gaming:
Prime Gaming: giochi gratis di agosto 2025
Disponibili ora
- Sid Meier’s Civilization III Complete | GOG
- THIEF: Definitive Edition | GOG
- The Academy: The First Riddle | Amazon Games App
14 agosto
- FATE: The Traitor Soul | GOG
- Filthy Animals - Heist Simulator | Epic Games Store
- Tin Hearts | GOG
- Necroking | GOG
21 agosto
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective | Amazon Games App
- Silver Box Classics | GOG
28 agosto
- Heroes of Loot 2 | GOG
- Fantasy Empires | GOG
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition | Legacy Games
Potete iniziare a riscattare già da adesso i primi 3 giochi gratuiti facendo clic sui link presenti nell'elenco, assicurandovi naturalmente di effettuare il login con un account iscritto ad Amazon Prime.
Vi ricordo come sempre che non è necessario effettuare alcun ulteriore acquisto aggiuntivo per aderire all'iniziativa di Prime Gaming, ma solo avere a disposizione un account sui relativi store — nel caso di questo fine settimana, un account GOG — e scaricare l'apposita app Amazon Games App dove richiesto.
La distribuzione di agosto 2025 include dunque una media di circa 3 giochi a settimana: se il prossimo weekend avremo a disposizione un gioco in più, quella subito dopo la selezione ne includerà solo 2, restando dunque perfettamente in questa media.
Nel caso fossero ovviamente previste ulteriori aggiunte a sorpresa, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine: nel frattempo, vi invito a riscattare il prima possibile i vostri nuovi omaggi.