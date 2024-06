Prime Gaming, disponibili i primi 3 giochi gratis di giugno

Prime Gaming ha appena aggiornato il proprio catalogo con ben 3 nuovi giochi gratis da riscattare: sono i primi omaggi riservati per il mese di giugno, che potete fare vostri già da adesso.

Come i fan ormai sapranno, il servizio in abbonamento propone diversi titoli da riscattare ogni mese, ma distribuiti su cadenza settimanale.

Il mese di giugno inizia con 3 nuove proposte molto interessanti, tra le quali c'è anche uno dei videogiochi di Star Wars più apprezzati dai fan nostalgici.

Da questo momento, potete infatti aggiungere alla vostra raccolta Star Wars Battlefront II, Weird West Definitive Edition e Genesis Noir, il tutto ovviamente senza alcun costo aggiuntivo.

Star Wars Battlefront II è la versione originale rilasciata nel 2005, e non la nuova edizione sviluppata da EA e DICE (che trovate su Amazon, se interessati): si tratta di uno sparatutto ispirato alla celebre saga di Guerre Stellari, dove potrete impersonare diverse classi di soldati o, in alcuni casi specifici, anche uno dei più celebri eroi o cattivi della serie.

Weird West è invece una rivisitazione dark fantasy del Selvaggio West: in questo action RPG dagli autori di Dishonored e Prey, i giocatori potranno affrontare storie sempre diverse in un'ambientazione carica di fenomeni soprannaturali. Un titolo che incentiva notevolmente la rigiocabilità, dato che ogni partita si adatta alle scelte fatte in precedenza dai giocatori.

Infine, Genesis Noir è un'avventura punta e clicca con uno stile grafico decisamente unico: un triangolo amoroso attraverserà i confini dello spazio e del tempo, fino a scatenare lo sparo scatenato da un dio geloso, anche noto come il Big Bang.

Per riscattare Star Wars Battlefront II avrete bisogno di un account su GOG, mentre Weird West Definitive Edition richiederà un account su Epic Games Store.

Genesis Noir, invece, potrà essere scaricato e giocato gratuitamente direttamente sull'apposita app Amazon Games.

Ovviamente non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di avere un account iscritto ad Amazon Prime: di seguito troverete tutti i link per riscattare subito i vostri nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming.

Star Wars Battlefront II resterà disponibile per il riscatto fino al 10 luglio 2024, mentre per Weird West e Genesis Noir i tempi saranno decisamente più generosi: avrete tempo fino al 4 settembre 2024 per riscattarli.

Ricordiamo che la prossima settimana saranno disponibili per il riscatto altri 4 giochi gratis, che salvo sorprese dovrebbero essere anche gli ultimi del mese: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Inoltre, dato che comunque vi servirà avere a disposizione Epic Games Store, potreste cogliere l'occasione per riscattare anche un big con i supereroi Marvel.