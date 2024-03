Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di marzo

Prime Gaming ha appena reso disponibili per tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento ben 3 nuovi giochi gratis da riscattare: sono gli ultimi omaggi previsti da Amazon per il mese di marzo, in attesa di scoprire gli omaggi di aprile.

Grazie all'abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) potete infatti accedere anche a numerosi vantaggi per i giocatori, inclusa una line-up di giochi da riscattare ogni mese, distribuiti settimanalmente.

L'ultima "tripletta" disponibile a marzo vi permetterà di scaricare sui vostri PC Bus Simulator 21: Next Stop, Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker e Through the Darkest of Times, il tutto ovviamente senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Bus Simulator 21, come facilmente intuibile dal nome, vi permetterà non solo di guidare il vostro autobus su innumerevoli chilometri di strada, ma anche di gestire i vostri orari, acquistare e vendere autobus a piacimento e perfino la pianificazione di percorsi esigenti, in quello che è a tutti gli effetti un ibrido tra un simulatore e un gestionale.

Sfortunatamente, l'unico limite di questo omaggio è che non supporta la cooperativa online, ma trattandosi di un gioco completo offerto gratis non ci si può certo lamentare.

Secrets of the Nutcracker è invece un'avventura punta e clicca che ci porterà ad esplorare un castello giocattolo, alla ricerca di un amico d'infanzia della protagonista che è misteriosamente scomparso: ci saranno tanti segreti da scoprire, oltre ovviamente a tanti topolini arrabbiati e giocattoli vivi.

Through the Darkest of Times cambia invece completamente tono e ci porta nella Berlino del 1933: in quanto leader di un piccolo gruppo di resistenza, il nostro obiettivo sarà quello di provare a infliggere piccoli colpi al regime, provando a restare sotto copertura e attirando seguaci per la causa anti-nazista.

Un gioco strategico in cui dovrete riflettere accuratamente su ogni singola mossa, che potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte di ogni singolo membro del vostro gruppo.

Tutti i nuovi giochi gratis di Prime Gaming possono essere riscattati e scaricati tramite l'apposita Amazon Games App: non dovete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e seguire le istruzioni.

Avete come sempre 33 giorni di tempo per riscattarli, a partire da adesso: significa che dovrete aggiungerli alla vostra collezione entro l'1 maggio 2024.

Restiamo in attesa di scoprire quale sarà la line-up per il mese di aprile, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori dettagli.

Rimanendo in tema di giochi gratis disponibili su PC, non dimenticatevi di riscattare il nuovo metroidvania offerto da Epic Games Store. E, soprattutto, non dimenticatevi di provare gratis Diablo 4, se siete iscritti a Xbox Game Pass.