Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis del 2023

Mancano ormai poche ore alla conclusione definitiva del 2023: siamo infatti entrati nell'ultimo weekend dell'anno, dopo aver già festeggiato il Natale con i nostri cari.

Tuttavia, non è ancora finito il tempo dei regali: Prime Gaming ha infatti deciso di regalare a tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon altri 2 giochi gratis, che rappresentano inevitabilmente gli ultimi regali di quest'anno.

Ricordiamo che si tratta di un'iniziativa dedicata agli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), trattandosi di uno dei numerosi vantaggi riservati agli utenti iscritti al servizio.

I nuovi giochi gratis della settimana, gli ultimi del 2023, sono dunque Asteroids: Recharged e A Tiny Sticker Tale, rispettivamente scaricabili su Epic Games Store e sull'apposita Amazon Games App.

Asteroids Recharged prosegue il trend delle scorse settimane e vi propone una versione moderna di uno dei più grandi classici arcade di sempre: con nuovi potenziamenti e livelli unici, distruggere gli asteroidi non è mai stato così divertente.

A Tiny Sticker Tale è invece una tenera avventura in miniatura in cui potrete cambiare il mondo proprio grazie agli sticker: in questo gioco potete trasformare ogni singolo oggetto in un adesivo, per poi riutilizzarlo in sezioni diverse per risolvere rompicapi o aiutare i vostri amici.

Non è necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter accedere a queste nuove produzioni gratuite, ma solo essere iscritti ad Amazon Prime e, nel caso di Asteroids Recharged, possedere un account su Epic Games Store.

Basterà poi fare clic sui link qui di seguito e seguire attentamente le poche e semplici istruzioni presenti: in brevi istanti potrete godervi i vostri nuovi giochi gratis senza alcun limite di tempo, per sempre.

Sebbene siano gli ultimi titoli disponibili per quest'anno, avrete comunque diverso tempo a disposizione per aggiungerli alla vostra raccolta: il riscatto sarà disponibile fino al 31 gennaio 2024, ovvero tra 33 giorni a partire da ora.

Potete ancora riscattare tutti i giochi gratis distribuiti per il mese di dicembre: trovate l'elenco completo nella nostra notizia dedicata.

E se avete ancora voglia di giochi gratis su PC, non dimenticatevi di riscattare gli omaggi natalizi di Epic Games Store e dello store GOG.com, che resteranno disponibili ancora per poche ore.