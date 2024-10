Prime Gaming, disponibili 6 nuovi giochi gratis di fine ottobre

La fine di ottobre è sempre più vicina, ma come ogni weekend non poteva mancare l'appuntamento con i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming per tutti i suoi abbonati.

Come ormai i fan sapranno, tra i numerosi vantaggi offerti dal servizio in abbonamento ci sono infatti tanti nuovi titoli da riscattare ogni settimana su PC, senza costi aggiuntivi e che resteranno vostri per sempre (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Questo fine settimana potrete riscattare ben 6 nuovi giochi gratis sui vostri dispositivi: una selezione "da paura", proprio in vista dell'imminente festa di Halloween.

Nello specifico, da questo momento potete aggiungere alla vostra raccolta Monster Train, Pumpkin Jack, STASIS: BONE TOTEM, The Gunk, Morbid: The Seven Acolytes e Gargoyles Remastered.

Monster Train, Pumpkin Jack e The Gunk saranno offerti sotto forma di codice da riscattare sullo store GOG, mentre per riscattare Stasis e Morbid avrete bisogno di un account su Epic Games Store.

Solo Gargoyles Remastered, di conseguenza, verrà offerto nell'apposita Amazon Games App, ma in nessuno di questi casi è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo: avrete solo bisogno di un profilo sui rispettivi store.

Una volta riscattati tutti i nuovi giochi gratuiti, come anticipavamo in apertura, questi resteranno vostri per sempre: vi consigliamo dunque di aggiungerli subito alla vostra raccolta tramite i seguenti link ufficiali, così da non rischiare di dimenticarvene.

I nuovi giochi gratis di Prime Gaming resteranno riscattabili fino al 22 gennaio 2025, con le uniche eccezioni di Morbid e Gargoyles che lasceranno il catalogo un po' in anticipo, rispettivamente il 25 dicembre e il 27 novembre.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra il 31 ottobre e l'1 novembre ariveranno gli ultimi 5 giochi gratis di questo mese: tenete dunque d'occhio il vostro catalogo per non farvi sfuggire nessuna novità.